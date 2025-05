Julián Álvarez zafó de la roja en el empate entre Atlético y Alavés

El equipo de Eduardo Coudet fue quien más buscó, aunque la falta de precisión en ambos bandos selló el 0-0 definitivo.

Julián Álvarez estuvo cerca de ver la tarjeta roja, pero el VAR lo salvó en el empate 0-0 entre Atlético de Madrid y Alavés, por una nueva jornada de La Liga. El delantero argentino, fiel a su estilo, fue a presionar alto pero llegó tarde y golpeó al defensor rival. El árbitro Juan Martínez le mostró la roja directa, aunque luego cambió su decisión tras revisar la jugada.

A los 25 años, el ex River todavía no conoce lo que es una expulsión en sus 276 partidos como profesional. Esa racha casi se rompe este fin de semana, cuando el árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja tras una entrada tardía. Sin embargo, las imágenes del VAR mostraron que el impacto no fue tan grave como pareció en primera instancia, y la sanción se redujo a amarilla.

El partido, de escaso brillo, tuvo más valor para Alavés, que lucha por mantener la categoría. El equipo de Eduardo Coudet fue quien más buscó ante un Atlético ya sin grandes objetivos en La Liga, aunque la falta de precisión en ambos bandos selló el 0-0 definitivo.

La escena de Julián recordó al segundo gol frente a Francia en la final del Mundial, donde presionó y forzó el error. Esta vez, el esfuerzo casi le juega en contra, pero todo quedó en susto y la racha sigue intacta: ni una roja en toda su carrera.