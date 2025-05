En vivo: Inter Miami recibe a New York Red Bulls con la obligación de ganar para mantenerse en zona de clasificación

El encuentro se llevará a cabo desde las 20.30 en el Chase Stadium, por una nueva jornada de la MLS 2025.

Hoy 21:13

Inter Miami recibirá a New York Red Bulls este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium, por una nueva jornada de la MLS 2025. El equipo de Lionel Messi está obligado a ganar para no salir de puestos de clasificación directa a los playoffs, mientras que los neoyorquinos podrían meterse en esa zona si dan el golpe de visitante.

Inter Miami quiere dejar atrás la eliminación y enfocarse en la MLS

Las Garzas vienen de un duro golpe tras quedar eliminadas en semifinales de la Concachampions ante Vancouver Whitecaps, que las venció 3-1 en Miami y 5-1 en el global. Sin embargo, la temporada local sigue abierta: los dirigidos por Gerardo Martino están en zona de clasificación en la Conferencia Este y, con una buena racha, incluso podrían pelear por el liderazgo.

New York RB busca meterse en zona de playoffs

El conjunto de New York llega con altibajos en sus últimos seis partidos (tres triunfos, un empate y dos derrotas) y necesita sumar para no perder pisada en la pelea por entrar a los playoffs. Además, el calendario le mete presión: en tres días jugarán por la U.S. Open Cup, lo que podría afectar la rotación del plantel de Sandro Schwartz.

El partido promete ser vibrante, con dos equipos que necesitan ganar y figuras como Lionel Messi en el campo. Las entradas están agotadas y se espera un gran marco en el Chase Stadium.