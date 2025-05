Cómo sigue salud de María Becerra tras sufrir un embarazo ectópico

Se conocieron más novedades sobre el cuadro de la cantante, quien fue dada de alta el sábado pasado.

El sábado pasado, María Becerra fue dada de alta tras permanecer internada en terapia intensiva por un embarazo ectópico. Ayer, Juan Manuel, hermano de la cantante, dio detalles de la salud de “La nena de Argentina”.

En diálogo con Gustavo Méndez y Giuli Luffi, al aire del canal de stream Somoslovest, el joven contó cómo vivió la internación de su hermana y cómo se encuentra actualmente.

“Está mucho mejor. Afortunadamente, ayer se juntaron por el Día del Trabajador con la familia. Así que está, digamos, volviendo a su vida normal", comenzó diciendo.

Respecto al estado anímico de la autora de “High”, sostuvo: “Obviamente que que le va a costar reponerse porque es algo muy duro, no solo para ella, sino creo que para cualquier persona perder un embarazo, no solo con con lo que conllevó, que puso en riesgo su vida, sino después con todas las demás cosas que se generan a partir de eso. Las ilusiones que uno tiene“.

“Por suerte fue un susto, así que bueno, ella está contenta de que solamente fue eso, no pasó a mayores y está en cierto modo también agradecida con lo que le sucedió, como que uno empieza a ver las cosas de otra forma”, sumó.

Luego, cerró criticando sobre los rumores que circularon en las redes sobre su hermana mientras estuvo internada: “Por lo que vi ahí en de su cuenta oficial, no la está manejando, sino su equipo de trabajo. Además yo creo que las redes son muy tóxicas… A mí me había llegado como una noticia de que, bueno, había fallecido. Se juega con ciertas cosas que no están buenas. Y además, como no había parte oficial, teníamos mucha familia que estaba muy preocupada mandándonos mensajes a nosotros".