Yanina Latorre denunció que volvieron a publicar su número en una página de escorts: “Es para vengarse”

La panelista de LAM reveló que desde hace dos años es víctima de una persona que la expone en sitios de acompañantes sexuales. Dijo que sospecha quién es y deslizó una fuerte acusación.

Hoy 19:43

Este viernes por la noche, Yanina Latorre hizo una grave denuncia al aire en LAM (América), donde contó que su número de teléfono volvió a aparecer en un sitio de escorts. La panelista se mostró indignada y, aunque intentó tomárselo con humor, dejó en claro que el hecho la afecta desde hace tiempo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del ciclo, le preguntó en tono irónico: “¿Sos p...? Lo vi publicado…”. A raíz de esa intervención, Yanina no dudó en revelar lo que viene atravesando: “Hace dos años que alguien me publica en una página de escorts. Para mí es una persona que, para vengarse de mí, se le ocurre meterme ahí para que 40 pelot… me pregunten cuánto está el servicio”.

Según explicó, se trata de una situación reiterada y asegura tener una sospechosa clara: “Cada vez que la nombro, al otro día me publica de nuevo. A buen entendedor, pocas palabras. Para mí, ella debe haber trabajado ahí. Y aparte, hay que tener mucha imaginación para escribir lo que dice ahí, ya lo debe haber hecho”.

Pese a la gravedad de lo relatado, la esposa de Diego Latorre intentó cerrar el tema con ironía, riéndose de la creatividad de los textos publicados: “¡Las cosas que ponen son impresionantes!”. Sin embargo, no ocultó su fastidio por los mensajes que sigue recibiendo de desconocidos que creen que se trata de un aviso real.

Hasta el momento, Yanina no hizo una denuncia formal, pero dejó entrever que el hostigamiento digital continúa y que evalúa medidas si la situación persiste.