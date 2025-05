Jimena Barón compartió una experiencia íntima durante su embarazo: “No pude remontar el día”

A semanas de dar a luz a su segundo hijo, la cantante se sinceró sobre los desafíos físicos de la gestación y reveló con humor y crudeza una escena cotidiana que conmovió a sus seguidores.

Hoy 01:31

A pocas semanas de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón abrió su corazón en las redes sociales y compartió un episodio íntimo que puso en evidencia los límites físicos y emocionales que impone el embarazo. La artista, que transita el séptimo mes de gestación, relató con humor y sinceridad cómo una simple tarea de cuidado personal terminó convirtiéndose en una experiencia frustrante y agotadora.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de La Cobra contó que intentó depilarse sola como parte de su rutina de autocuidado, pero se topó con una dificultad inesperada: la imposibilidad de ver su cuerpo por completo debido al tamaño de su panza. “Me levanté y muy cuidadosa de mi cuerpo, de mi pareja, de mi sexualidad, me propuse depilarme sola”, escribió, revelando que necesitó usar un espejo para guiarse. “No se ve nada de acá para abajo, es una bola, un mundo”, ironizó.

Con humor, detalló la escena: “Yo a las 8 AM reencontrándome con mi ‘pochola’...”. Pero la situación se tornó más incómoda: “La patita en la bacha del baño. Tristísima la imagen”, agregó, dejando en claro el esfuerzo físico que implicó la tarea. “Quedé divina pero me costó una hora y una neumonía casi, agitación, la quedaba ahí en esa postura tristísima... No pude remontar el día”.

La cantante espera con ilusión la llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro, y ya se prepara para el parto previsto para el 24 de junio. Junto a su hijo mayor, Momo, comparte esta etapa desde un lugar de profunda sensibilidad, algo que también quedó reflejado en una reciente publicación fotográfica.

En una producción desde la playa, Jimena posó con su pancita en un vestido rosa, dejando un mensaje lleno de emoción: “Ser mamá es lo mejor que me pasó en la vida. Te espero hijo, con el corazón en las manos, para que te lo lleves como ya hizo tu hermano. Porque ser mamá es dejar que te roben el corazón y contemplarlo desde afuera, como al mar”.

Las redes se colmaron de mensajes de cariño. Su pareja, Matías, le escribió “La mejor”, acompañado de emojis de amor, y varias figuras del espectáculo como Pampita, Oriana Sabatini y Eugenia Tobal también expresaron su afecto. Sus fans, por su parte, no tardaron en mostrar su apoyo: “Estás radiante”, “Las mejores fotos de embarazada que vi”, “Vas a ser una gran mamá”.

Jimena Barón, con su estilo frontal y sin filtros, volvió a conectar con miles de mujeres al compartir sin pudor las luces y sombras del embarazo. Porque incluso los momentos más íntimos pueden encontrar eco en una comunidad que celebra la maternidad con empatía y humor.