Lady Gaga hizo historia en Brasil: convocó a más de 2 millones de fanáticos y generó un impacto económico de U$S106 millones

En un regreso triunfal, tras trece años de ausencia, la ícono del pop ofreció un concierto gratuito frente al mar en la playa de Copacabana. El show es una estrategia del Ayuntamiento de Río para reactivar la economía local en temporada baja. Con un despliegue técnico sin precedentes y seguridad reforzada, el evento fue celebrado como uno de los más grandes en la historia del país.

Ante una multitud que superó los 2 millones de personas reunidas en la icónica playa de Copacabana, Lady Gaga ofreció el sábado por la noche un concierto gratuito que marcó el regreso de la estrella del pop a Brasil tras trece años de ausencia.

“Esta noche, estamos haciendo historia. (...) Gracias por hacer historia conmigo”, expresó la cantante desde el escenario, en un mensaje que fue respondido con gritos y aplausos por los fans.

El show comenzó alrededor de las 22:00 hora local (01:00 GMT) con una potente interpretación de su canción de 2011 “Bloody Mary”. La multitud, apretujada hombro con hombro en la arena, estalló en júbilo cuando, minutos más tarde, Gaga cambió su vestuario rojo inicial por un vestido confeccionado con los colores de la bandera brasileña, lo que generó una ovación generalizada.

A lo largo del espectáculo, la artista interpretó varios de sus éxitos más emblemáticos, entre ellos “Poker Face” y “Born This Way”, acompañada por un elenco de bailarines y músicos vestidos con trajes llamativos.

Al igual que en sus recientes presentaciones en México, Gaga se tomó un momento para dirigirse al público desde un balcón decorado con una bandera de Brasil, donde ofreció un mensaje personal sobre su proceso de sanación y el apoyo constante de sus fans.

“Quizá se pregunten por qué me tomó tanto tiempo regresar, pero la verdad es que estaba sanando, estaba volviéndome más fuerte”, dijo. “Mientras sanaba, algo poderoso estaba pasando, ustedes seguían ahí, ustedes seguían llevándome y pidiéndome que regresara cuando estuviera lista. Brasil, ¡estoy lista!”.

A continuación, interpretó “Alejandro”, y más adelante dedicó “Shallow”, la canción galardonada con el Oscar y el Grammy, al público brasileño. “Les puedo prometer que la última vez que vine nos volvimos amigos, pero ahora somos familia, muchas gracias”, expresó.

Impacto económico y operativo

El espectáculo de Gaga forma parte de una estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Río para dinamizar la economía de la ciudad tras el Carnaval y las fiestas de Año Nuevo, y en vísperas del Día de San Juan, que se celebra en junio.

“Trae actividad a la ciudad durante lo que antes se consideraba la temporada baja, llenando hoteles y aumentando el gasto en bares, restaurantes y comercios, generando empleos e ingresos para la población”, declaró Osmar Lima, secretario de Desarrollo Económico, en un comunicado oficial emitido el mes pasado.

Según estimaciones del propio Ayuntamiento, el concierto de Lady Gaga movilizó a unas 2,1 millones de personas y se prevé que haya generado un impacto económico de al menos 600 millones de reales (unos 106 millones de dólares).

Las autoridades locales también confirmaron que se planifican eventos similares cada mes de mayo hasta por lo menos 2028.

Seguridad y despliegue técnico

Para garantizar que el público pudiera escuchar con claridad desde todos los puntos de la playa, se instalaron dieciséis torres de sonido distribuidas a lo largo de la costa.

El plan de seguridad del estado de Río incluyó el despliegue de 3.300 militares, 1.500 policías y 400 bomberos militares.

Desde su llegada a Río en la madrugada del martes, la ciudad ha vivido días de efervescencia en torno a la figura de Gaga. La “Gaga-manía” se apoderó de espacios públicos e instituciones: empleados del metro grabaron un video bailando al ritmo de “LoveGame” mientras daban instrucciones para el evento, y una exposición gratuita sobre su carrera agotó sus entradas en tiempo récord.

¿Cuándo llegó Gaga a Brasil?

La intérprete de “Bad Romance” aterrizó en Brasil en la madrugada del martes 29 de abril, en medio de estrictas medidas de seguridad.

Según informó CNN Brasil, la artista llegó al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão) a bordo de un avión Boeing 737 MAX 9, valorado en aproximadamente R$ 728 millones (128.6 millones de dólares). La aeronave transportó a Gaga y a su equipo de unas 250 personas, incluidos bailarines, técnicos y asistentes. Dos aviones adicionales llevaron el material escénico y técnico.

Una vez en tierra, Gaga fue trasladada discretamente al lujoso hotel Copacabana Palace. De acuerdo con la revista Veja, la comitiva ingresó por la cochera subterránea del lugar, evitando el contacto con los cientos de fanáticos que la aguardaban en el exterior. Desde entonces, decenas de “little monsters” —como se autodenominan sus seguidores— acampan en las inmediaciones del establecimiento esperando un saludo desde el balcón.

El ensayo que hizo historia

La noche del viernes 2 de mayo, lo que debía ser una simple prueba de sonido se transformó en un festejo inolvidable para los afortunados fanáticos que corrieron hacia la playa.

El ensayo comenzó alrededor de las 20:06 y duró aproximadamente una hora, según detalló O Globo.

“Sé que este no es el primer concierto aquí y sé que este solo es un ensayo, pero se siente como si fuese el concierto real. Después de esta canción, voy a regresar a mi hotel y dormir un poco y descansar para el show de mañana”, dijo la artista antes de interpretar “Alejandro”.

Una producción monumental

El escenario de Gaga estaba situado frente al mar y contó con 1260 m² de superficie, una pasarela, un telón de fondo con pantallas LED de última generación y 16 torres distribuidas a lo largo de la playa, todas con pantallas para garantizar visibilidad a la multitud.

Según Luiz Guilherme Niemeyer, socio de la productora del evento, este fue el escenario más grande que Gaga utilizó en su carrera. “Será incluso más grande que el del propio Coachella”, le dijo al medio local Globo.

El espectáculo estuvo dividido en cinco actos, con una estructura narrativa que la propia artista denomina “ópera gótica”. A través de estos actos, Gaga relató su “caos interior y personal”, luchando con sus alteregos y renaciendo al final.

El Setlist

El show formó parte de la promoción de su álbum Mayhem, que marca su regreso al pop. Aquí el setlist completo del show:

* Bloody Mary

* Abracadabra

* Judas

* Scheiße

* Garden of Eden

* Poker Face

* Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

* Perfect Celebrity

* Disease

* Paparazzi

* Alejandro

* The Beast

* Killah

* Zombieboy

* Die With a Smile

* How Bad Do U Want Me

* Shadow of a Man

* Born This Way

* Blade of Grass

* Shallow

* Vanish Into You

* Bad Romance