El argentino Santiago Ponzinibbio sufrió un brutal nocaut en la pelea estelar de UFC

No pudo contra Daniel Rodríguez y perdió en el último round. Ambos contendientes, de 38 años, protagonizaron un electrizante enfrentamiento.

Hoy 14:48

En una intensa jornada realizada en el Wells Fargo Arena de Des Moines, Iowa, Daniel Rodríguez, conocido como D-Rod, venció al argentino Santiago Ponzinibbio, apodado The Argentine Dagger, por nocaut técnico en el tercer asalto durante la cartelera principal de UFC on ESPN 67.

Ambos contendientes, de 38 años, protagonizaron un electrizante enfrentamiento que destacó por su intercambio constante de golpes y una definición contundente.

La pelea dio inicio con ambos luchadores mostrando energía y confianza desde el striking, repartiendo un intenso volumen de golpes aunque sin generar un impacto definitivo. En los momentos finales del primer asalto, Rodríguez logró conectar con mayor solidez, pero Ponzinibbio resistió y recuperó su forma en el descanso.

El segundo asalto mantuvo la misma intensidad, destacando los intercambios constantes y precisos por parte de ambos peleadores. Ponzinibbio intentaba variar la dinámica con amagos de derribo, logrando finalmente concretar uno hacia el final del round, pero sin tiempo suficiente para capitalizarlo. Por su parte, Rodríguez mostró un sólido desempeño al responder eficientemente cada ofensiva del argentino.

El tercer y último asalto exhibió el cansancio acumulado de ambos luchadores, aunque continuaron apostando al striking. Fue entonces cuando Rodríguez conectó una certera combinación que impactó de lleno en Ponzinibbio, dejándolo desplomado en la lona. Ante la nula reacción del argentino, el árbitro intervino de inmediato para decretar el nocaut técnico y dar la victoria al estadounidense. Tras el final, el platense intentó ponerse de pie, molesto por la decisión que había tomado el referí, pero inmediatamente comenzó a tambalearse hasta llegar a un costado de la jaula.

El golpe decisivo, un contundente zurdazo a la mandíbula, marcó el destino de la pelea. D-Rod había intentado anteriormente conectar un movimiento similar, aunque Ponzinibbio logró esquivarlo con reflejos admirables. Sin embargo, en el intento decisivo, Rodríguez encontró el blanco y selló su victoria de manera categórica.

La derrota significó un golpe para las aspiraciones de Ponzinibbio, quien llegaba al combate tras una victoria por nocaut ante Carlston Harris en enero de este año. Con esta pelea, el oriundo de La Plata sumó su vigésima presentación en UFC, aunque no logró consolidar dos victorias consecutivas en 2025.

En febrero, durante una entrevista con Infobae, Ponzinibbio expresó su espíritu de lucha a pesar de las adversidades vividas en su carrera: “No me gusta el lugar donde estoy. Yo salí de Argentina sin un peso y me pasaron mil cosas, pero en toda mi vida la adversidad la utilicé como un combustible. Todo eso que a mí me duele, me molesta o me despierta de noche, lo convierto en combustible que uso para dar lo mejor de mí todos los días y lo seguiré haciendo en busca de mis objetivos, hasta que me dé el cuerpo”.

El argentino también destacó la importancia del tiempo en la vida de un peleador: “Nosotros, los peleadores, no tenemos tiempo para perder. Yo, con la enfermedad y todo lo que pasé, perdí mucho tiempo. Entonces mi intención es de acá en adelante entrar en el octágono las veces que más pueda. Yo me rompo el alma para estar ahí arriba”, afirmó con determinación.

Pese al resultado, esta pelea será recordada como uno de los enfrentamientos más emocionantes de la velada, que también contó con otros destacados combates. Entre ellos, Montel Jackson logró una victoria por decisión unánime frente a Daniel Marcos, mientras que Serhiy Sidey y Mason Jones también triunfaron por decisiones unánimes sobre sus respectivos rivales.