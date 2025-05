Granados cuestionó la iniciativa para el uso de dólares: "No creo que se pueda usar plata sin explicar su origen"

Además, en su columna para Radio Panorama de este lunes, el economista comparó el escenario actual con el de 1991.

Durante su habitual columna en Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el actual momento económico del país y lo comparó con la encrucijada que enfrentó el gobierno de Carlos Menem en 1991, cuando decidió abandonar el gradualismo y avanzar hacia un programa de shock que derivó en la convertibilidad y la baja sostenida de la inflación.

“Ayer me preguntaron por qué comparaba este año con 1991. Señalé que era la misma encrucijada: decidir si el programa económico se mantiene en el tiempo o no. En enero del ’91 Menem opta por el shock, aparece Cavallo con la convertibilidad, la inflación empieza a bajar y se notan síntomas de normalización”, explicó Granados.

En ese contexto, recordó que el radicalismo estaba fuerte en la oposición, pero que Menem ganó las elecciones de medio término y eso le permitió continuar con su política económica. “Las elecciones definen si paramos o seguimos. Yo creo que el bolsillo es clave y la baja de la inflación debería comenzar con 1 o con 2 en los últimos meses previos a la votación”, sostuvo.

Por otro lado, Granados se refirió a uno de los temas que más expectativas y dudas genera en los sectores financieros: el posible uso de los más de 200 mil millones de dólares que, según estimaciones, los argentinos mantienen fuera del sistema formal.

“Se quiere facilitar el uso para consumo. Lo que se sugiere es: saquen los dólares en negro e inviertan. Pero ahí aparece la UIF, el ARCA, y preguntan de dónde los saqué. Entonces dicen que no va a ser necesario declararlo, pero no se pueden cambiar las leyes así nomás”, advirtió.

El especialista subrayó que el dinero en negro está siendo investigado en todo el mundo, no solo por cuestiones de narcotráfico, sino también por terrorismo. “Todo movimiento bancario es observado. Entonces, ¿va a haber un nuevo blanqueo? ¿Una ley de amnistía? No me suena que se pueda usar plata sin explicar su origen. Quiero ver cómo se resuelve, porque no hay precisiones”, agregó.

Finalmente, consideró que “lo más importante de esta semana es este tema de los dólares, para ver a dónde apunta el gobierno, qué medida concreta se va a tomar para consolidar esta intención”.