Jenna Ortega sorprendió al revelar que lleva 10 años escribiendo un guión

La actriz de 22 años lleva la mitad de su vida frente a las cámaras, pero ahora quiere empezar a estar detrás.

Hoy 09:22

Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices más prominentes en la pantalla, especialmente en el género de terror o en obras de tono oscuro. La actriz es protagonista de la serie Merlina y ha protagonizado la cinta Beetlejuice Beetlejuice (2024) -secuela de Beetlejuice (1984) y ambas dirigidas por Tim Burton- en la slasher Scream (2022), Scream VI (2023) o X (2022).

Pero la joven de 22 años apunta maneras desde hace una década. Con 12 años, en 2014, ya destacó en la serie de comedia Jane The Virgin, donde interpretó a la protagonista en su versión de niña, hasta el fin de la serie en 2019. Pero para esa época la actriz, no solo sentía la pasión de actuar En el fondo, también iba más allá, motivo por el que asegura que lleva trabajando en el mismo guion la última década, y así lo ha compartido en una entrevista para la revista V, que vio la luz a finales del pasado mes de abril.

La conversación tuvo lugar junto al música y actor Abel Tesfaye —más conocido artísticamente como The Weeknd—, su coprotagonista en la película Hurry Up Tomorrow, que se estrena próximamente y que está basado en el sexto álbum de estudio del mismo nombre del músico. “Tengo un guion que sabía que iba a hacer desde hace casi 10 años. Es extraño porque es algo que pensé de joven, cuando empecé en esta industria, y solo ahora estoy empezando a dar los pasos necesarios para hacerlo”, relató en la entrevista.

Tras Jane The Virgin dio el salto a Disney Channel hasta el reconocimiento mundial que le han brindado sus siguientes trabajos. Ahora, Ortega está cada vez más preparada para dar el siguiente paso. “Creo que aprender a producir y participar en proyectos de esa manera me ha enseñado muchísimo. Hay tantas cosas que suceden entre bastidores de las que no era consciente”, afirmó. Para ella, estos años han sido una especie de “rompecabezas mental” en el que fue encajando las piezas necesarias para comprender el funcionamiento de la industria. El guion —cuyo argumento no ha sido revelado— se encuentra aún en una fase inicial, pero Ortega asegura que está completamente comprometida con su desarrollo.

Sin embargo, dejó claro que su rol en esta historia será, principalmente, detrás de cámara. “Realmente quiero dirigir. Probablemente, sea lo principal que quiero hacer. Lo veo por mí misma. Siento que así es como mi cerebro quiere funcionar y pensar, y así es como incluso a veces veo mi actuación”.

La joven estrella también reflexionó sobre el peso que su visibilidad como actriz tiene a la hora de materializar proyectos personales. Considera que su carrera frente a las cámaras ha sido un trampolín hacia lo que verdaderamente desea: dirigir y producir. “No quiero estar en las cosas que cree en el futuro”, afirmó, aunque reconoce que su nombre ya tiene suficiente alcance como para usarlo como palanca creativa.

