Sean Penn cree que Trump "podría intentar destruir el mundo antes de morir”

El actor y activista expresó su temor por un eventual regreso de Donald Trump al poder y cuestionó la falta de claridad en torno a propuestas económicas que involucran el uso de dólares no declarados.

Hoy 09:27

Sean Penn fue entrevistado recientemente en el pódcast de Jim Acosta en Substack, donde conversó sobre el filme Words of War, pero también abordó con franqueza su preocupación por la situación política de Estados Unidos. En ese marco, advirtió que el expresidente Donald Trump representa un peligro potencial para el país y para el mundo.

Al referirse a la posibilidad de que Trump intente permanecer en el poder más allá de los límites legales, Penn sostuvo que es necesario considerar “los peores escenarios posibles” y planteó que el exmandatario “podría intentar destruir el mundo antes de que envejezca del todo”. Atribuyó esa actitud a una lógica egocéntrica y destructiva.

En una analogía fuerte, Penn comparó la conducta de Trump con la de una persona que, al ser abandonada por su pareja, opta por matarla ante la imposibilidad de aceptar la pérdida. “Donald Trump y su solipsismo podrían tener esa relación con el mundo. Esa destrucción sería una jugada de poder, pero también una intención literal de su salida final”, expresó.

El congresista Eric Swalwell, también invitado al pódcast y productor de la película, señaló que lo que más lo preocupa es que Trump, sintiéndose sin protección, sea capaz de aumentar su nivel de agresividad contra el país. Para Swalwell, es clave que el Congreso, la prensa, la Justicia y la ciudadanía actúen con firmeza para frenar cualquier intento de abuso de poder.

Otro punto que abordó Penn fue la propuesta de facilitar el uso de dólares no declarados en la economía, estimados en unos 200 mil millones guardados en cajas de seguridad. Aunque reconoció que se busca incentivar su circulación, expresó dudas sobre la posibilidad de hacerlo sin modificar las leyes ni exigir justificación sobre su origen. “No me suena que se puedan usar sin que me pregunten de dónde los saqué. Quiero ver cómo se resuelve, porque no hay precisiones”, dijo.

El actor cerró su intervención con una advertencia: quienes creen que un giro autoritario no puede ocurrir en Estados Unidos desconocen las señales. “Estamos probando en nuestro país lo que los rusos ya han vivido”, concluyó.