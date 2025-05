Todo listo para los octavos del Torneo Apertura: se definió el cronograma

Quedan 16 equipos en carrera que ya conocen el inicio del camino rumbo al primer título del año en la Liga Profesional.

Hoy 15:03

Tras 16 apasionantes fechas, el Torneo Betano Apertura 2025 completó su primera etapa y ya está definido el cronograma de los octavos de final.

Por la Zona A, los clasificados fueron: Argentinos Juniors (33 puntos y +15 de diferencia de gol), Boca (33 y +13), Racing (28), Huracán (27 y +7), Tigre (27 y +6), Independiente Rivadavia (27 y +3), Barracas Central (26) y Estudiantes de La Plata (21).



Mientras que en la Zona B avanzaron: Rosario Central (35), River (31), Independiente (29), San Lorenzo (27), Deportivo Riestra (24), Platense (23), Lanús (20) e Instituto (18).

Así se jugarán los cruces de octavos de final a partido único (local el mejor ubicado de la Fase de Zonas). En caso de empate, habrá penales:

Sábado 10 de mayo

14.00 – San Lorenzo vs. Tigre

16.30 – Rosario Central vs. Estudiantes

18.45 – Racing vs. Platense

21.00 – Boca vs. Lanús

Domingo 11 de mayo

15.30 – Independiente vs. Independiente Rivadavia

18.00 – Argentinos Juniors vs. Instituto

20.30 – Huracán vs. Deportivo Riestra

Lunes 12 de mayo

20.30 – River vs. Barracas Central