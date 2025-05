Liga Santiagueña: resultados y posiciones tras las primeras tres fechas del Apertura 2025 en Primera y Reserva

Algunos equipos empiezan a marcar el ritmo, mientras que otros todavía no pudieron sumar.

Hoy 18:58

La Primera División y la categoría Reserva de la Liga Santiagueña de Fútbol siguen dejando emociones fuertes en las zonas A y B. Con tres fechas disputadas, algunos equipos empiezan a marcar el ritmo, mientras que otros todavía no pudieron sumar. A continuación, los resultados de cada jornada y cómo quedaron las tablas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Primera División

Resultados de la fecha 1 del Apertura 2025

Central Argentino 1-0 Vélez de San Ramón

Instituto Santiago 2-1 Agua y Energía

Atlético Forres 0-1 Independiente de Beltrán

Estudiantes 1-2 Sportivo Fernández

Villa Unión 1-0 Yanda FC

Unión Santiago 0-1 Central Córdoba

Banfield 0-1 Sarmiento

Independiente de Fernández 1-0 Comercio

Unión de Beltrán 1-0 Defensores de Forres

Mitre 1-0 Güemes

Resultados de la fecha 2 del Apertura 2025

Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Beltrán

Comercio 3-0 Instituto Santiago

Defensores de Forres 0-3 Independiente de Fernández

Sarmiento 3-0 Unión Santiago

Banfield 0-2 Atlético Forres

Unión de Beltrán 1-1 Central Argentino

Yanda 1-1 Estudiantes

Agua y Energía 1-1 Mitre

Güemes 1-5 Vélez

Central Córdoba 1-2 Villa Unión

Resultados de la fecha 2 del Apertura 2025

Mitre 0-0 Comercio

Instituto Santiago 2-0 Defensores de Forres

Unión Santiago 2-0 Banfield

Atlético Forres 0-2 Sportivo Fernández

Vélez 2-1 Agua y Energía

Estudiantes 0-2 Central Córdoba

Independiente (Beltrán) 1-2 Yanda FC

Independiente (Fernández) 3-1 Unión de Beltrán

Central Argentino 3-0 Güemes

Villa Unión 1-0 Sarmiento

Reserva

Resultados de la fecha 1 del Apertura 2025

Central Argentinos 2-0 Vélez

Instituto Deportivo Santiago 1-1 Agua y Energía

Unión Santiago 2-1 Central Córdoba

Villa Unión 4-1 Yanda FC

Estudiantes 3-0 Sportivo Fernández

Independiente de Fernández 3-0 Comercio

Banfield 0-3 Sarmiento

Atlético Forres 1-0 Independiente de Beltrán

Unión de Beltrán 2-3 Defensores de Forres

Mitre 0-0 Güemes

Resultados de la fecha 2 del Apertura 2025

Sportivo Fernández 1-1 Independiente (Beltrán)

Sarmiento (La Banda) 0-0 Unión Santiago

Yanda FC 2-2 Estudiantes

Central Córdoba 1-0 Villa Unión (La Banda)

Comercio 4-1 Instituto DS

Defensores de Forres 3-5 Independiente (Fernández)

Unión (Beltrán) 1-1 Central Argentino (La Banda)

Agua y Energía (La Banda) 2-1 Mitre

Güemes 0-1 Vélez Sársfield (San Ramón)

Resultados de la fecha 2 del Apertura 2025

Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández

Independiente (Beltrán) 0-1 Yanda FC

Unión Santiago 8-0 Banfield

Estudiantes 1-2 Central Córdoba

Villa Unión 0-1 Sarmiento

Mitre 3-4 Comercio

Instituto Santiago 2-1 Defensores de Forres

Vélez 2-0 Agua y Energía

Independiente (Fernández) 2-1 Unión de Beltrán

Central Argentino 2-2 Güemes

Fecha 4

Zona A

Unión Santiago vs Atlético Forres

Banfield LB vs Villa Unión LB

Sarmiento LB vs Estudiantes

Central Córdoba vs independiente de Beltrán

Yanda FC vs Sportivo Fernández



Zona B

Independiente de Fernández vs Central Argentino LB

Unión de Beltrán vs Inst. Dep. Santiago

Defensores de Forres vs Mitre

Comercio CU vs Vélez de San Ramón

Agua y Energía LB vs Güemes