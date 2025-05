Luciano Castro le pidió casamiento a Griselda Siciliani: la respuesta de la actriz

Griselda comentó lo que le dijo a su pareja cuando él habló de dar un gran paso en la relación.

Hoy 15:39

Griselda Siciliani sorprendió al cronista de Desayuno Americano (América) al revelar que Luciano Castro le había propuesto casamiento en más de una ocasión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cuando el notero le recordó que el actor había dicho en varias oportunidades que él quería convivir pero que ella se había negado, la entrevistada explicó los motivos por los que no quiere dar ese paso: “No, no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir no me gusta, no quiero”.

“¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?“, quiso saber el periodista. ”No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida. Me propuso mil veces, sí“, aseguró la actriz. Ante la sorpresa de todos, la protagonista de Envidiosa agregó: “Le digo que si no es de verdad sí. Si no hay que firmar nada, sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.

Sobre lo que opina el actor de no vivir juntos, Griselda cerró: “Nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”.