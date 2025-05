Nicole Kidman sorprendió a todos con un radical cambio de look

La actriz dejó atrás su larga cabellera con ondas por un corte sensual e irreverente durante la Met Gala.

Hoy 08:16

Como la verdadera estrella de Hollywood que es, Nicole Kidman (57) hizo su entrada triunfal a la Met Gala y dejó a todos boquiabiertos, aunque no por el vestido de alta costura de Balenciaga que eligió para la gran noche de la moda, sino por su radical cambio de look.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un principio, cuando la protagonista de Babygirl, deseo prohibido se detuvo en la blue carpet y posó para los fotógrafos presentes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, todo parecía indicar que se trataba de un recogido elegante. Sin embargo, cuando se mostró de perfil, la actriz sorprendió al revelar su corte pixie con flequillo lateral ligeramente ondulado. Pero eso no fue todo, ya que, además, le dio un toque extra a su nuevo look con dos tonalidades de cabello: rubio y castaño oscuro.

Adir Abergel, el estilista detrás de su transformación, explicó a través de su cuenta de Instagram: “La inspiración fue un corte hecho a medida que realzaba la esencia del dandismo de Nicole Kidman. Quería celebrar el tema de este año honrando a los dandis y su individualidad, elegancia y confianza, donde cada detalle está diseñado a la medida de esa persona única”.

Cabe recordar que este año, el dress code de la Met Gala fue “Hecho a medida”, por lo que la alfombra estuvo marcada por el estilo sartorial como guiño a la nueva exposición del Instituto del Traje que alberga el Met, llamada “Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro”, e inspirada en el libro de Monica L. Miller de 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Kidman, que el próximo 21 de mayo estrenará la segunda temporada de Nine Perfect Strangers, completó su estilismo con un vestido strapless con detalles de moños en la cintura y en la cadera, falda voluminosa y guantes cortos adornados con joyas de Cindy Chao. El mismo fue una recreación moderna de un diseño de Cristóbal Balenciaga de los años 50.