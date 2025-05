Melody Luz habló de su nueva relación y aclaró que no hubo infidelidad: “Estamos bien”

La bailarina confirmó su vínculo con el chef Santiago del Azar, a poco de separarse de Alex Caniggia. Dijo que tomó decisiones a tiempo y sin faltarle el respeto a nadie.

Hoy 17:17

Luego de confirmar su separación de Alex Caniggia, la bailarina Melody Luz rompió el silencio y dio detalles sobre el inicio de su nueva relación con el cocinero Santiago del Azar, a quien conoció durante su participación en El Hotel de los Famosos.

En diálogo con Intrusos (América), la artista aseguró que no hubo terceros en discordia y que su vínculo con el padre de su hija Venezia se terminó por diferencias que se fueron profundizando con el tiempo. “Se acabó el amor... Fueron una sumatoria de diferencias que con el tiempo se notaron cada vez más”, explicó.

Sobre los motivos de la ruptura, reconoció que la exposición mediática de Caniggia fue uno de los puntos que complicaron la relación. “Yo me quedo tranquila de que todas las cosas que me pasaron las comuniqué. Creo que todas las mujeres nos vamos comunicando a tiempo y si nada cambia, nada mejora, se toman decisiones”, afirmó.

Consultada por su presente sentimental, Melody confirmó que está iniciando una relación con Del Azar, aunque prefirió no ponerle etiquetas: “Yo me quedo muy tranquila de que hice las cosas bien. No sé si ponerle un título o no a la situación, pero la realidad es que estamos bien”.

Finalmente, se mostró firme y reflexiva: “Yo no le debo nada a nadie. Y por suerte, hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie”, cerró.