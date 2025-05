"Sos hija de un pedófilo": la frase de Yanina Latorre que desató la furia de Dalma Maradona

La panelista respaldó los polémicos dichos del actor Gonzalo Valenzuela y apuntó contra la hija del Diez. Dalma respondió con dureza y acusó a Latorre de tener una doble cara.

Hoy 17:27

Una nueva disputa mediática sacude el mundo del espectáculo argentino, y esta vez las protagonistas son Dalma Maradona y Yanina Latorre. El conflicto se desató a partir de los comentarios del actor Gonzalo Valenzuela, quien definió a La mano de Dios, película que retrata parte de la vida de Diego Maradona, como “un cáncer social”.

Lejos de tomar distancia de las declaraciones, Yanina Latorre las respaldó durante su programa en El Observador y fue incluso más allá: “Diego salía con chicas de 14 años. Me parece un personaje nefasto, no tiene defensa”, dijo al aire, despertando una ola de críticas y reacciones.

La panelista también apuntó directamente contra Dalma Maradona, asegurando que “se hace la boluda” respecto de los comportamientos reprochables de su padre. “No dice nada. Eso me parece fatídico”, disparó, y agregó: “No puedo separar su ilegalidad, su abandono a los hijos, cómo dejó a Rocío Oliva, cómo dejó a Ojeda embarazada. Todo eso no lo comenta”.

Las declaraciones de Latorre no tardaron en recibir respuesta. Desde el programa Ángel Responde (Bondi Live), Dalma salió al cruce y cuestionó con dureza tanto el contenido como la forma de los dichos. “Ella se queja todo el tiempo de que le tiran lo de los cuernos, algo que ella nunca hizo, y a mí me está tirando cosas que supuestamente hizo mi papá. No tengo ganas”, expresó con firmeza.

Dalma también cuestionó la actitud de Latorre, a quien definió como una persona falsa. “Cada vez que puede me tira una mierda pero yo no tengo nada en contra de ella. No me parece una buena persona la que acá te dice que está todo bien, y después te mata en otro lado”, sentenció. Y fue aún más contundente: “No me da miedo, me da vergüenza ajena estar en un portal porque me peleo con ella”.

El enfrentamiento generó múltiples reacciones en redes sociales, con usuarios que tomaron partido por una u otra y un amplio debate sobre los límites de la crítica pública, la figura de Diego Maradona y el rol de sus hijas en la defensa del legado.

Mientras tanto, la grieta entre Latorre y Dalma Maradona parece lejos de cerrarse. Y en un escenario donde lo personal se mezcla con lo mediático, las diferencias prometen seguir alimentando la agenda del espectáculo.