Nicolás Stancampiano y Joaquín Nazar presente y futuro del BMX

La competencia promete ser una verdadera fiesta del deporte, y Santiago del Estero dirá presente con dos jóvenes promesas que se preparan para dejar todo en la pista.

Hoy 18:48

Este fin de semana, del 9 al 11 de mayo, se disputará en Villa Dolores, Córdoba, la segunda fecha del Campeonato Argentino y del Open de BMX, con la participación de los mejores pilotos del país. La competencia promete ser una verdadera fiesta del deporte, y Santiago del Estero dirá presente con dos jóvenes promesas que se preparan para dejar todo en la pista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los destacados es Nicolás Stancampiano, de 15 años, quien fue convocado al seleccionado juvenil argentino, convirtiéndose en el único santiagueño elegido para representar al país en esta categoría. El joven piloto expresó su emoción en diálogo con Radio Panorama: "Estoy muy contento, ansioso y feliz. Ha sido una noticia que no te la esperás. Te mandan un mensaje avisándote y es raro, sorpresivo", contó.

Además, valoró el apoyo de sus compañeros: "Tenemos un grupo de WhatsApp, ahí me felicitaron por la convocatoria", y remarcó el buen ambiente: "El grupo de la selección es muy bueno, me hicieron sentir uno más de ellos y eso me pone contento".

También será de la partida Joaquín Nazar, de 14 años, quien sigue sumando experiencia en el campeonato: "Es la segunda vez que viajo a Villa Dolores, vengo peleando en el Campeonato Argentino, en San Juan estuve en el podio, pero nunca voy por un puesto en particular, siempre voy por disfrutar y la experiencia", explicó.



El joven piloto agregó: "Siempre tratamos de ir muchos chicos para compartir todos, es lindo disfrutar y conocer".

La presencia de estos jóvenes santiagueños en competencias de nivel nacional refleja el crecimiento del BMX en la provincia y el gran trabajo formativo que se realiza desde las bases.