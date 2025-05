Souheila Yacoub protagonizará la próxima película de Evil Dead

La nueva entrega, titulada Evil Dead Burn, será dirigida por Sébastien Vanicek y se estrenará en julio de 2026.

Hoy 08:47

La actriz suiza Souheila Yacoub ha sido confirmada como protagonista de Evil Dead Burn, la próxima entrega de la reconocida franquicia Evil Dead. El film será dirigido por el cineasta francés Sébastien Vanicek, conocido por su ópera prima Vermin: La plaga, y marcará su segunda incursión en el largometraje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Yacoub, cuyo trabajo se ha visto en títulos como Clímax, Dune: Parte Dos y Las chicas del balcón, asumirá un rol protagónico en un proyecto que, según su director, demandará una gran exigencia física y emocional. En declaraciones a Variety, Vanicek elogió la capacidad interpretativa de la actriz: “Hace tiempo que admiro su trabajo en Francia, sobre todo en teatro. Aporta una fisicalidad e intensidad emocional poco comunes; justo lo que buscaba para esta película”.

El guion de Evil Dead Burn fue coescrito por Vanicek y Florent Bernard, con quien ya trabajó en Vermin. Para el realizador, participar de una franquicia como Evil Dead representa una oportunidad creativa. “Este universo funciona como un laboratorio audaz, ideal para cineastas que buscan explorar algo crudo, brutal y transgresor”, afirmó.

Souheila Yacoub

El director también mantuvo conversaciones con el equipo de Sam Raimi, creador original de la saga, para ampliar el alcance de la franquicia. Su intención, explicó, es “ofrecer una historia poderosa, singular y con identidad propia, que a la vez conecte con el universo establecido por Raimi”. Vanicek subrayó su deseo de que la película funcione tanto para fanáticos como para nuevas audiencias que buscan experiencias sensoriales intensas.

La producción estará a cargo de Robert Tapert a través de Ghost House Pictures, con el respaldo de Bruce Campbell, figura emblemática de la franquicia. El rodaje comenzará en las próximas semanas en Nueva Zelanda, y el estreno está previsto para el 24 de julio de 2026 en Estados Unidos.

Sony Pictures y Warner Bros. serán las distribuidoras, encargadas respectivamente de los mercados internacional y estadounidense. Evil Dead Burn es uno de los dos proyectos en desarrollo dentro del universo Evil Dead: el segundo será dirigido por Francis Galluppi, responsable de The Last Stop in Yuma County. Aún no se conocen detalles argumentales, pero ambas producciones se espera que cuenten con historias independientes dentro del mismo universo narrativo.

Por otro lado, Warner Bros. también anunció las fechas de estreno de otros títulos relevantes. Remain, el próximo film de M. Night Shyamalan con Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor, llegará a los cines el 23 de octubre de 2026. Ese mismo día, Universal estrenará la nueva película —aún sin título— del director Jordan Peele.

Además, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, primera entrega de una nueva serie de películas de El Señor de los Anillos, será lanzada el 17 de diciembre de 2027. Andy Serkis dirigirá e interpretará nuevamente a Gollum. El proyecto cuenta con la producción de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, quienes también participaron en el guion.