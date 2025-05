Guillermo Francos pidió un consenso electoral entre el PRO y La Libertad Avanza tras la polémica por Ficha Limpia

El jefe de Gabinete defendió a su bloque luego del rechazo de la ley en el Senado. Expresó que “los ánimos están exaltados”, y destacó la necesidad de “poner serenidad”.

Hoy 11:07

En medio del intercambio de críticas por el rechazo de la ley de Ficha Limpia en el Senado, el jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, pidió que haya “consenso” entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones. Durante una entrevista en radio Mitre, el funcionario expresó que “los ánimos están exaltados”, y destacó la necesidad de “poner serenidad”.

En cuanto al rechazo de la ley de Ficha Limpia, Francos defendió a su bloque, asegurando que LLA no tuvo responsabilidad en la caída de la iniciativa. “Estaban confirmados los votos de los misioneros, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votar, no fue con nosotros, no tiene fundamentos adjudicar la responsabilidad nuestra”, señaló el jefe de Gabinete.

Además, destacó que, en este tema, el PRO no puede eludir su responsabilidad por su historial de contradicciones, como en el caso de la falta de una legislación similar en la Ciudad de Buenos Aires, y rechazó la acusación por un eventual acuerdo con la expresidenta Cristina Kirchner para no aprobar la ley que buscaba prohibir que condenados por corrupción puedan ser candidatos.

“No es nuestra intención operar para confrontar con Cristina, no tenemos problema en hacerlo, pero no buscamos esa confrontación”, sostuvo.