Quién es Filippo Sorcinelli, el diseñador italiano que vestirá al papa León XIV

Llegó al vaticano a través de un amigo obispo para vestir a Benedicto XVI y también diseñó los trajes de Francisco.

Hoy 11:34

La elección del nuevo papa revolucionó al mundo y en la moda surgió un debate inesperado: quién vestirá al nuevo pontífice.

Tras la designación del estadounidense Robert Prevost, ahora se confirmó que el italiano Filippo Sorcinelli estará a cargo de la vestimenta del papa León XIV.

El diseñador, nacido en Mondolfo en 1975, tiene su propia firma de vestimentas litúrgicas y además es perfumista. Con estudios en música sacra y teología, sale de lo común en el mundo de la religión con su estilo disruptivo en el que los tatuajes y los piercings son el sello.

Con una importante trayectoria que lo respalda -ha vestido a Benedicto XVI y a Francisco- ahora se enfrenta al desafío de ser el encargado de la vestimenta del nuevo representante De la iglesia católica. En su perfil de Instagram, donde lo siguen más de 80 mil usuarios, ya publicó imágenes de León XIV.

Además, hizo un posteo con una frase responde al momento de cambio que está atravesando actualmente la iglesia. “Cambiar es dejar de aferrarse. Deja que pase a través de ti, incluso cuando queme. Aun cuando todo pide seguir igual. Es un ejercicio de abandono, hecho de piel que se cae, de formas que se disuelven. Pero sólo quien se deja fundir puede convertirse en arcilla viviente”, escribió en italiano.

Sorcinelli empezó su camino en la vestimenta religiosa casi por casualidad, cuando le regaló a un amigo que se ordenaba sacerdote una vestidura a medida que captó la atención de un obispo cercano que asistió a la celebración y luego le encargó una pieza para él. Más tarde, se convertiría en obispo de Génova, y su influencia derivó en una llamada del Vaticano a Sorcinelli para crear los paramentos del Papa Benedicto XVI.

En una entrevista se refirió a los protocolos del Vaticano y a cómo encaja en la institución. “Cuando me vieron por primera vez afuera con tatuajes, con pendientes, estaban un poco aterrados, tenían miedo de que me presentara allí así. Pero yo me los quito sin problema, porque, ante todo, profeso un profundo respeto hacia ellos”, aseguró.

“La liturgia es un conjunto de reglas. Y esas reglas deben ser estudiadas, porque los ornamentos y las vestiduras sagradas deben respetarlas. No vale cualquier cosa”, agregó, denotando el profesionalismo con el que se toma su trabajo.