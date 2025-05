Seis partidos le dan continuidad a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña

Esta tarde se seguirá disputando el cuarto capítulo del torneo local.

Hoy 09:58

Este domingo continúa la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol, con una jornada cargada de partidos en diferentes escenarios del territorio santiagueño.



Los encuentros se disputarán desde las 14:00 (Reserva) y a las 16:00 (Primera División), en los siguientes escenarios:



Banfield vs. Villa Unión (Cancha: Villa Unión)

Central Córdoba vs. Independiente de Beltrán (Cancha: Complejo C. Córdoba)

Yanda FC vs. Sportivo Fernández (Cancha: Sp. Fernández)

Independiente de Fernández vs. Central Argentino

Unión de Beltrán vs. Instituto Santiago

Comercio vs. Vélez



La jornada se abrió el viernes con tres encuentros que dejaron los siguientes marcadores:

Unión Santiago 2-0 Atlético Forres

Agua y Energía 0-0 Güemes

Defensores de Forres 2-1 Mitre



La cuarta fecha finalizará el próximo miércoles:

Sarmiento vs. Estudiantes / Reserva: 13:00 / Primera División: 15:00