Mirtha Legrand reveló su secreto para lucir espléndida: “Nunca estuve tan bien de físico”

La diva sorprendió a sus invitados en La Noche de Mirtha con su figura y confesó que bajó de peso gracias a una alimentación cuidada y ejercicio.

Hoy 00:08

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a brillar en la pantalla de Eltrece con una nueva emisión de su clásico programa. En esta ocasión, recibió en su mesa a Virginia Gallardo, El Bicho Gómez, Guadalupe Vázquez y Elisa Carrió.

Durante la presentación, la exdiputada Carrió elogió a la conductora, que no tardó en contar cómo logra mantenerse radiante a los 97 años. “¿Viste la cinturita que tengo? Bajé”, dijo Mirtha, con una sonrisa cómplice.

Acto seguido, agregó: “Nunca estuve tan bien de físico. Hago gimnasia, como menos”, dejando claro que su figura es resultado de disciplina y hábitos saludables.

“A mí me gusta comer, me encanta comer, pero he dejado de comer todo lo que engorda. Como bien y hago gimnasia además”, detalló la diva, mientras los invitados destacaban lo bien que le quedaba el vestido rojo carmesí que eligió para la velada.

Con su elegancia habitual y un gran sentido del humor, Mirtha volvió a deslumbrar en la pantalla, dejando en claro que el tiempo no detiene su brillo.