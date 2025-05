¡De tal palo, tal astilla!: los hijos de Shakira debutaran como músicos

Milan y Sasha, participan en una iniciativa juvenil que busca impulsar nuevos talentos artísticos. El estreno oficial será este domingo 11 de mayo.

Hoy 14:40

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha, acaban de sorprender al mundo con su incursión oficial en el mundo de la música.

A través de un adelanto difundido en redes sociales por la Fundación Let It Beat, se revelaron las primeras imágenes del videoclip The One, una canción escrita e interpretada por los propios niños.

El proyecto se enmarca dentro de Next Generation of Artists, una iniciativa que promueve el desarrollo musical de chicos y chicas de entre 10 y 20 años.

En el video, Milan demuestra su destreza con la batería, mientras que Sasha se adueña del micrófono con una voz segura y encantadora.

Aunque no se trata de un lanzamiento comercial ni con fines lucrativos, el trabajo ha sido muy bien recibido por el público y la crítica especializada, que elogió la frescura y autenticidad de la propuesta.

La canción combina sonidos actuales con una letra optimista, llena de emoción y esperanza.

Desde la cuenta oficial de Let It Beat anunciaron: “La cuenta regresiva para nuestro primer video musical comienza ahora... El estreno es este domingo 11 de mayo”, generando aún más expectativa entre los seguidores de Shakira y su familia.

Con este debut, Milan y Sasha demuestran que heredaron la vena artística de su madre y que tienen todo para brillar por cuenta propia.