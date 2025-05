El PRO arremete contra Javier Milei tras el fracaso de la Ley de Ficha Limpia: “No cumplió su palabra”

Silvia Lospennato, Jorge Macri y Hernán Lombardi cuestionaron duramente al Gobierno por la caída del proyecto que buscaba impedir que condenados por corrupción accedieran a cargos públicos.

El escándalo por la caída de la Ley de Ficha Limpia sigue generando fuertes repercusiones en el escenario político. Desde el PRO, dirigentes de peso como Silvia Lospennato, Jorge Macri y Hernán Lombardi cargaron contra el presidente Javier Milei, acusándolo de romper su compromiso con la lucha contra la corrupción y de pactar “con el kirchnerismo”.

“Fue una sensación de frustración enorme. Pensé que si millones de argentinos no pueden contra un puñado de corruptos, este país no va a salir adelante”, expresó Lospennato en Radio Con Vos, al criticar duramente el rol del oficialismo en el Senado. La diputada lamentó que el Presidente no haya defendido la iniciativa que, según recordó, “él mismo presentó”.

“Creíamos en la palabra del presidente, pero no cumplió. Dijo que íbamos a tener la ley y que los corruptos quedarían afuera del Congreso. Nada de eso pasó”, disparó la legisladora.

Además, cuestionó el silencio oficial tras la caída del proyecto, y apuntó: “No hubo ni una crítica a los senadores que lo traicionaron. Solo atacaron al PRO, que fue quien acompañó al Gobierno todo este tiempo”.

En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se mostró decepcionado: “Ficha Limpia fue un golpe muy duro para todos los argentinos. Es difícil reconstruir la confianza cuando sentimos que ahí hubo algo raro”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, definió el hecho como “una derrota para toda la Argentina”. “Los argentinos honestos sufrimos una decepción. Los delincuentes deben estar presos, no ocupando bancas”, remarcó.

En sus declaraciones, Lospennato puso en duda la transparencia del proceso y lanzó fuertes acusaciones: “Van a ir saliendo a la luz los verdaderos motivos de este pacto de impunidad. ¿Hay un acuerdo con ampliar la Corte? ¿Se quiere frenar investigaciones por corrupción que involucran a funcionarios?”, se preguntó.

A su vez, advirtió sobre el daño institucional: “Decir que luchás contra la casta y no hacer nada para aprobar la ley más anticasta de todas, es una contradicción enorme”, señaló, y aseguró que “el votante tiene el poder en el voto” para cambiar las cosas.

Finalmente, frente a un posible quiebre entre el PRO y La Libertad Avanza, Lospennato fue clara: “Personalmente, les perdí la confianza”, aunque aclaró que su espacio continuará votando “lo que sea correcto para los argentinos, venga de donde venga”.