Santiagueña víctima de violencia de género suplica que no liberen a su esposo preso

La mujer, de 35 años y estudiante de medicina, fue golpeada, ahorcada y amenazada por su esposo, oriundo de Tucumán, indicaron.

Una santiagueña de 35 años está pidiendo a la justicia de Mar del Plata que no libere a su esposo, que se encuentra detenido en la cárcel de Batán, acusado de golpearla salvajemente y amenazarla de muerte. Este tipo de peticiones generalmente surge cuando la víctima teme por su seguridad, además de que siente que el agresor podría seguir representando una amenaza.

Un hombre de 45 años fue detenido tras golpear y ahorcar a su esposa en un departamento céntrico y este martes se realizará la audiencia en la que podría ser beneficiado con la excarcelación. "Si lo liberan me va a venir a buscar y me va a matar", expresó la víctima en un desesperado pedido a la Justicia para que el agresor continúe tras las rejas.

A.G. tiene 35 años, es de Santiago del Estero y llegó a Mar del Plata para estudiar medicina, carrera en la que cursa tercer año mientras trabaja en un reconocido hotel de la ciudad.

En 2023 conoció a J.A., un hombre diez años mayor que ella oriundo de Tucumán. Se enamoraron y en 2024 se casaron. El matrimonio se volvió un auténtico infierno para A.G.

Su esposo presentaba consumo problemático de alcohol y drogas, y ella lo llevó reiteradas veces a consultas psiquiátricas y ella lo acompañó en su tratamiento.

Defensa pidió excarcelación, pero la víctima teme lo peor

"Yo había decidido separarme, él me enviaba por mail todos los días fotos y videos mostrando que él no se sacaba el anillo de casamiento. Hasta que me mandó un mail en el que decía que estaba muy mal y yo sentí que podía sacarlo de ese pozo", reconoce A.G. Tras esta situación hubo cierta reconciliación en la pareja. Sin embargo, en mayo volvieron la agresión y los insultos. La mujer se cansó de los maltratos, discutió con el violento y se sacó el anillo de casada.

Ante este gesto de "liberación" el hombre se puso más agresivo y atacó con furia a la mujer. La ahorcó con el brazo, la tiró al piso y le apretó la cabeza contra el piso mientras le daba golpes de puño. Luego agarró una toalla y la volvió a ahorcar. Mañana habrá audiencia en tribunales en la que la defensa del agresor pedirá su excarcelación.