Javier Milei acusó a Cristina Kirchner y Mauricio Macri de llegar a un acuerdo para voltear Ficha Limpia

En medio del escándalo, el Presidente culpó a los líderes del PRO y del peronismo de planear el rechazo del proyecto. “Fue para ensuciarme, el único que pierde soy yo”, sostuvo.

Hoy 11:35

Luego de que el proyecto de ley Ficha Limpia fracasara en el Senado, con sospechas del PRO hacia el Gobierno respecto de los votos para sacar el proyecto, el presidente Javier Milei salió a hablar. En una nota con la periodista Mariana Brey en Telefé, se defendió de las acusaciones en su contra y sostuvo que la titular del PJ y el líder del PRO acordaron para “ensuciarlo”.

La nota grabada fue dividida en partes y respondió respecto de su contacto con el exgobernador de Misiones Carlos Eduardo Rovira para “dar vuelta” los votos de dos senadores para hacer caer Ficha Limpia. También le apuntó al PRO y los llamó “mentirosos”.

“Lo de Rovira y Ficha Limpia es mentira. Te voy a mostrar mi teléfono para que veas que no hablé con él, revisame el Whatsapp. Me rompí el alma por ese proyecto, el documento llevaba mi nombr”, comenzó diciendo Milei. “Revisá todo lo que quieras y decime si llamé a Rovira, no lo tengo ni en los contactos”, agregó.

“Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí junto a Luis Petri. Logramos que saliera en Diputados y le puse el cuerpo”, continuó el presidente.

Luego le reclamó al PRO y a Mauricio Macri por los tiempos del proyecto y los años que lleva ese partido gobernando en CABA. “Los de amarillo que gobiernan la Ciudad hace 17 años no tienen Ficha Limpia, Macri no lo hizo en su gobierno y tenía más de 100 legisladores de su partido, vamos. Son unos mentirosos”, remarcó.

“Los mentirosos de Clarín me tienen podrido, no hubo ni siquiera una declaración en off de Rovira, se creen los dueños del país. Es peor que un chimento de peluquería lo que publicaron, se suman a la campaña negativa que me hace el PRO”, indicó al respecto.

“Es todo mentira, una burda mentira. Los votos para Ficha Limpia no estaban. Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para que no salga Ficha Limpia y para ensuciarme. Ganan ellos y pierdo yo, porque Cristina se presenta y Macri me termina ensuciando”, remató.