Zamora inauguró la Escuela "Papa Francisco" y pidió "que prevalezca la solidaridad sobre el individualismo"

Se trata de los primeros centros educativos de la provincia que funcionan bajo la modalidad de "Escuelas Verdes", con una propuesta pedagógica orientada al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

El gobernador Gerardo Zamora dejó formalmente inaugurado este lunes por la mañana los edificios de la Escuela Nº 1.250 “Papa Francisco” y el Jardín de Infantes Nº 919, ubicados en el barrio Parque del Río I, como parte de un moderno complejo de 468 viviendas que consolida el desarrollo urbanístico en el sudeste de la ciudad Capital junto con otras obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de la provincia.

Estos centros educativos son los primeros de la provincia que funcionan bajo la modalidad conocida como “Escuelas Verdes”, con orientación ambiental para el desarrollo sostenible, con docentes capacitados y comprometidos con la ecología en cada una de sus modalidades.

El mandatario estuvo acompañado por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Miguel Mandrille y la intendente Norma Fuentes. También fueron parte de la comitiva el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, entre otras autoridades.

En primera instancia fue habilitado el jardín de infantes, a donde concurren 84 alumnos, quienes recibieron afectuosamente a las autoridades.

Luego se hizo el corte de cintas en el edificio del Nivel Primario, que cuenta con 179 inscriptos, en su mayoría provenientes de los barrios Parque del Río I, Costanera I y Los Flores Ampliación 450.

En los accesos principales de ambos establecimientos fueron habilitados contenedores de materiales reciclables, antes de realizar el recorrido por las modernas instalaciones. También en esta oportunidad fue colocado un árbol como parte del proyecto “Plantando Futuro”.

El acto central se realizó en el salón de usos múltiples de la primaria, donde el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, realizó la bendición y expresó su agradecimiento a la comunidad educativa por la imposición del nombre Papa Francisco, como figura destacada del mundo cristiano y que durante su pontificado honró a Santiago del Estero con muchas bendiciones.

Tras la bienvenida de la directora del establecimiento primario, Johana Pérez, el gobernador Zamora encabezó la ceremonia, oportunidad en la que resaltó las características de ambas instituciones, enclavadas en un lugar estratégico, para responder a la demanda de una zona que fue ganada al río Dulce, hacia donde se expande el desarrollo urbanístico con nuevos espacios deportivos, comerciales, de esparcimiento, entre otros servicios.

En este marco, Zamora adelantó también que en pocas semanas serán inauguradas más viviendas en este mismo sector, motivo por el cual resaltó la trascendencia de estas inauguraciones y su perfil educativo, representado en sus respectivos emblemas que hacen referencia a las denominadas “3 R”: Reducir, reciclar y reutilizar.

En ese sentido, agradeció el aporte del Colegio Juan Yaparí, de la Universidad Nacional por la capacitación al personal y del municipio capitalino por su cooperación.

El gobernador dedicó un párrafo aparte a la figura del Papa Francisco, cuyo nombre fue impuesto a la escuela primaria, que se convirtió en la primera institución de la provincia en llevar su nombre, tras el reciente fallecimiento del Santo Padre.

“Fueron tantas bendiciones que recibimos del Papa, que nos ha llenado el alma y nos ha dado fuerzas en el espíritu de seguir su legado, un legado inconmensurable, que debe llenar de orgullo al pueblo santiagueño”, señaló.

Consideró que un aspecto relevante de su legado tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y también con “la solidaridad, el amor y la paz en un mundo impregnado por el individualismo que él combatía desde la palabra y desde los hechos”.

“Las frustraciones del individualismo suelen traer odios, rencores y con eso violencias y guerras. Todo esto es el legado que homenajeamos en este nombre de esta escuela”, precisó.

Para finalizar, y tomando como ejemplo el gesto del Papa Francisco, dijo: “Tenemos que seguir construyendo aquí en nuestra tierra y la inversión educativa como responsabilidad indelegable del Estado debe seguir siendo nuestra prioridad”, así como las demás obras necesarias para elevar la calidad de vida de la gente y que motorizan la economía local.

“Pero -agregó Zamora- la obra pública en sí misma o las cosas que podamos construir no son más que hierro, cemento y ladrillo, si no llevan el verdadero contenido, que es el más importante. Porque, ¿de qué sirve construir caminos donde no transite la producción y el progreso? ¿De qué sirve construir casas donde la habiten santiagueños sin futuro? ¿De qué sirve construir escuelas donde no exista una verdadera comunidad educativa que genere hacia el futuro ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad? Y ahí resuenan mucho más todavía las palabras del Papa Francisco”.

“Que prevalezca el amor sobre el odio, la solidaridad sobre el individualismo y que podamos construir entre todos nuestra patria y también nuestra patria chica que merece un futuro de progreso y de posibilidades para todos”, dijo para dejar oficialmente inaugurados la primera escuela y jardín de infantes “verdes” de Santiago del Estero.