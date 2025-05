Compras seguras en el Hot Sale: un especialista comparte consejos para no caer en estafas

Diego Ponce dialogó con Noticiero 7 y advirtió sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta y en qué aspectos conviene prestar atención durante las compras online.

Hoy 15:22

El especialista en sistemas Diego Ponce dialogó con Noticiero 7 y compartió recomendaciones clave para comprar con seguridad durante el Hot Sale, en un contexto donde la alta demanda satura plataformas, se multiplican los intentos de estafa y muchas ofertas reales desaparecen en segundos.

“No sé si lo esperamos o no, pero ya sabemos que en algún momento del año las empresas, las marcas y el comercio ofrecen importantes descuentos. Pero hay que tener cuidado y chequear si son reales”, advirtió Ponce.

El experto sugirió observar los precios antes del evento para verificar si el descuento es verdadero. “Primero es una cuestión puramente matemática, para ver cuál es el descuento que se puede conseguir. Creo que muchos, ya la semana previa al Hot Sale, chequean precios para después comparar y ver si es verdad o no”.

Según Ponce, los mejores descuentos no siempre son aprovechados por personas reales, sino por sistemas automatizados: “Desde lo matemático, si es un buen descuento, es muy difícil competir con la tecnología. Las empresas sí o sí lanzan un descuento programado a las 00:01 del día, y muchas compras no son hechas por personas humanas, sino por scripts, códigos, máquinas que aprovecharon las primeras posiciones de esas ofertas. Y después nosotros, cuando nos despertamos y queremos comprar, ya no están… esas primeras ofertas, las reales digamos, ya las compró un código. Hay que tener paciencia”.

Ponce también señaló que muchas veces los comercios no están a la altura del ritmo tecnológico:

“El comercio no se adapta o no acompaña a esa evolución, y a veces pasa que nos deja a mitad de una transacción. Lo aconsejable cuando sucede un colapso o algo raro es no insistir con la operación y salir de la página”.

Para evitar fraudes, el especialista recomendó evitar el uso directo de tarjetas y optar por medios de pago más seguros.

“No intercambiar datos de tarjeta, tratar de usar billeteras con protección biométrica o reconocimiento facial, a fin de asegurar las compras. Estar atentos también con los robos de WhatsApp que suceden”.

Finalmente, Ponce aconsejó mantener la calma para evitar errores. “Hay que hacerlo tranquilo, con paciencia y observando, no desesperado. Porque cuando uno se desespera, juega en contra y cometemos errores”.