La fuerte respuesta de Mauricio Macri a Javier Milei por Ficha Limpia: "Tus declaraciones son una alucinación seria”

El Presidente acusó al líder del PRO de pactar con Cristina Kirchner para frustrar el proyecto que busca impedir candidaturas con condenas por corrupción. Macri lo desmintió con dureza y respaldó a Silvia Lospennato.

Hoy 16:57

Luego de que la candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, Silvia Lospennato, le respondiera al presidente Javier Milei tras sus dichos sobre un pacto entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner tras la fallida votación del proyecto de Ficha Limpia.

El ex presidente Mauricio Macri compartió el tweet y escribió: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

Justamente, esta mañana, el propio Milei habló en una entrevista con la periodista Mariana Brey sobre Ficha Limpia tras el rechazo de la Cámara de Senadores. Allí, el jefe de Estado aseguró que la ex presidenta hizo un acuerdo político con el líder del PRO para que se cayera la ley.

“Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina", aseguró Milei.

La semana pasada la iniciativa que ya tenía la media sanción de la Cámara de Diputados fue votada por el Senado en una sesión que se extendió durante toda la tarde. A último momento, dos parlamentarios misioneros cambiaron de posición y terminaron votando en contra del proyecto que impedía que Cristina Kirchner pueda ser candidata en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Tras el revés, se generó un fuerte cruce entre la Casa Rosada y el PRO, a días de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires que se llevarán a cabo el próximo domingo. En ese sentido, para el Gobierno el partido de Mauricio Macri impuso el debate en la agenda del Congreso aún a sabiendas de que la ley no iba a ser aprobada con el objetivo de mejorar las chances electorales de Silvia Lospennato, primera candidata a legisladora.

Dicho esto, la diputada competirá en territorio porteño contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, que irá bajo el sello de La Libertad Avanza. De acuerdo a los analistas, ambas boletas se disputan el voto de un sector del electorado que suele tener las mismas preferencias, de ahí que en las últimas semanas se ha encarnizado la tensión entre el oficialismo nacional y el PRO.

Durante el reportaje grabado el sábado, pero emitido esta mañana, Milei hizo hincapié en que el PRO se negó a firmar un compromiso antes de la sesión, fijando su posición sobre la cuestión. Igualmente, pese a las sospechas del Presidente, todos los legisladores del partido amarillo terminaron votando a favor del proyecto.

Milei también recordó que el PRO durante sus 17 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires nunca impulsó la Ficha Limpia. Además, citó declaraciones de Emilio Monzó en las que admitió que la iniciativa no generaba interés en el electorado.

“Yo lo único que sí te voy a decir es que pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar”, insistió Milei, quien planteó que volverá a intentar que el Congreso aprueba la norma que le prohíbe ser candidatos en elecciones nacionales a los dirigentes que tengan una condena confirmada por delitos de corrupción.