Martín Álvarez valoró el punto en Córdoba: “Fue un partido difícil, pero nos trajimos un punto importante”

El delantero del Gaucho analizó el resultado y destacó la actitud del equipo para remontar un partido que parecía perdido.

Hoy 20:22

Tras el empate 2 a 2 ante Racing de Córdoba como visitante, por una nueva fecha de la Primera Nacional, Martín Maximiliano Álvarez, delantero de Güemes, analizó el resultado y destacó la actitud del equipo para remontar un partido que parecía perdido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fue un empate muy bueno para nosotros. Sabíamos que de visitante nos cuesta, y teníamos que sumar para darle valor a los tres puntos que habíamos conseguido en casa. Fue un partido difícil, trabado ante un gran rival, pero nos trajimos un punto importante”, expresó Álvarez.

El atacante reconoció que el equipo tuvo un mal primer tiempo, pero celebró la reacción y el cambio de actitud para igualar un 2-0 en contra: “El primer tiempo lo jugamos bastante mal, no le encontramos la vuelta. En el segundo salimos con el plan de juego que habíamos practicado en la semana y por eso rescatamos un punto”, remarcó.

Además, se refirió a la transición táctica entre Vázquez y Pablo Martel, el nuevo entrenador del conjunto santiagueño: “Cada entrenador tiene su estilo y los jugadores tenemos que adaptarnos. Con Pablo Martel le estamos agarrando la mano rápido, se está demostrando que estamos haciendo un buen trabajo”.

Por último, Álvarez habló sobre su momento personal y el sistema de juego que lo favorece: “Cada vez me siento mejor. Me acomodo bien al estilo de Martel, que pone un delantero más, y eso me gusta. Me estoy adaptando de la mejor manera y es muy bueno tener minutos de juego”, cerró el atacante.