Tras las denuncias por abuso, Kevin Spacey regresa a Hollywood

Kevin Spacey vuelve a la pantalla grande con una nueva película que se estrenará en el Festival Internacional de Cannes.

Hoy 07:25

En el año 2017, Kevin Spacey, fue objeto de varias denuncias por acoso y agresión sexual en Estados Unidos. Anthony Rapp lo acusó de violarlo en una fiesta cuando tenía 14 años, en 1986. Luego fue acusado de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres. También, lo imputaron por incitar a una persona a realizar una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Contra todos los cargos, el actor fue absuelto en el 2023.

En su regreso, el actor habló de una de las plataformas de streaming y sobre la cultura de la cancelación. En los próximos días se estrenará en el Festival Internacional de Cannes la nueva producción de la que formará parte: The Awakening, un thriller que promete grandes dosis de conspiración, secretos y un toque de acción.

La película está dirigida por Matt Routledge, y sigue la historia de Jason y Rebecca, interpretados por Justin Tinto y Alice Eve (Star Trek Into Darkness, Men in Black 3), quienes se ven envueltos en una investigación que destapa una red global de manipulación y poder, con el clásico “no todo es lo que parece”. A medida que se acercan a la verdad, los protagonistas se enfrentan a una carrera contrarreloj para evitar un desastre de escala mundial.

Si bien el rol de Spacey no ha trascendido, el elenco reúne a varios rostros conocidos. Peter Stormare, que siempre logra robarse la atención en roles secundarios (Fargo, John Wick 2), aparece junto a Steve Berkoff (La chica del dragón tatuado), Julian Glover (Game of Thrones, Indiana Jones y la última cruzada), Matt Hookings y Eddie Hall, el ex Hombre Más Fuerte del Mundo que también pasó por Los Indestructibles 4.

El proyecto, que Cloud9 Studios promociona en Cannes, llega en un momento clave para el actor, quien ha trabajado principalmente en producciones europeas de bajo perfil desde su absolución. Películas como Control y Peter Five Eight han sido parte de su retorno gradual.