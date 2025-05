Scarlett Johansson debuta como directora en Eleanor The Great

La actriz compartió su emoción al dirigir su primera película, una historia conmovedora sobre la soledad y el perdón.

Hoy 07:46

Scarlett Johansson, reconocida mundialmente por su interpretación de Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha dado un paso importante en su carrera al debutar como directora con Eleanor The Great. La actriz, que desde los 12 años había soñado con dirigir, finalmente encontró el proyecto adecuado con el guion de Tory Kamen, una historia sobre una mujer mayor llamada Eleanor que se traslada a Nueva York tras la muerte de su mejor amiga. Johansson confesó que cuando leyó el guion por primera vez, las emociones la sobrepasaron: "Cuando lo leí, lloré, y eso casi nunca me pasa", explicó la actriz. El tema central de la película, el perdón, le tocó profundamente, ya que considera que es una parte fundamental del ser humano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto tiene como protagonista a June Squibb, quien interpreta a Eleanor, y también cuenta con las actuaciones de Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor y Jessica Hecht. Johansson, que se encargó no solo de dirigir sino también de producir la película a través de su compañía These Pictures, destacó lo que la atrajo del guion: "Me recordó mucho al cine independiente de mediados y finales de los 90, al que solía gravitar como fan. Películas como Crossing Delancey o Living Out Loud me inspiraron mucho cuando era joven".

Te recomendamos: Scarlett Johansson encabezará el nuevo thriller de James Gray

El filme será presentado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, lo que marca otro hito importante en la carrera de Johansson, quien había soñado con ver a Squibb caminando por la alfombra roja en este evento prestigioso. La actriz reconoció que este primer largometraje como directora fue un reto, pero también una experiencia gratificante: "Es una sensación extraña tener a la gente viendo algo que has trabajado durante tanto tiempo", comentó.

A pesar de ser una de las actrices más taquilleras de la historia, Johansson optó por un proyecto mucho más íntimo y alejado de los grandes presupuestos. "Es una película pequeña, centrada en los personajes, y eso es lo que me atrajo", explicó. Este tipo de elecciones reflejan la capacidad de Johansson para moverse entre géneros y proyectos, lo que le ha permitido construir una carrera variada y multifacética, desde su participación en películas de gran presupuesto como Avengers hasta su trabajo en cine de autor, como Under the Skin.

Con Eleanor The Great, Scarlett Johansson demuestra que no solo es una de las actrices más versátiles de su generación, sino también una directora capaz de dar vida a historias personales y conmovedoras. La película, que se encuentra en su fase de promoción, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, donde la capacidad interpretativa se combina con la visión creativa detrás de la cámara.