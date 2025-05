“No me violes, puedo ser tu mamá”: evitó ser violada con comida y Netflix

El dramático pedido de una mujer en medio de un brutal asalto en Santa Fe. La víctima se despertó con un delincuente en su habitación. Con valentía logró convencerlo de que se entregase.

Hoy 08:10

Un joven de 26 años fue detenido este lunes a la mañana en la ciudad de Santa Fe después de ingresar a dos viviendas durante un intento de robo que terminó de forma insólita: en la segunda casa, una mujer logró calmarlo y evitar que la atacara hablándole con firmeza, ofreciéndole comida y convenciéndolo de que se entregara.

Todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando una vecina del barrio advirtió que un desconocido había ingresado por la ventana. La víctima logró escapar, se refugió en un lugar seguro y alertó a través de un grupo de WhatsApp vecinal.

Cuando llegó la policía, el delincuente ya no estaba. Se había escapado por los techos y terrazas hasta meterse en otra casa, ubicada en la misma cuadra. Allí se encontró con una segunda víctima: una mujer que dormía en su habitación y se despertó con el ladrón encima.

“No grites porque te hago boleta”

La escena fue estremecedora. “Eran las 6:45 de la mañana. Veo un hombre que entra por mi ventana y se me abalanza, me tapa la boca y me dice: ‘No grites porque te hago boleta’. Me empezó a besar, me decía ‘dame un beso’. Yo dije ‘soné acá’”, relató la mujer, aún conmovida por lo ocurrido.

“Le pedí que no me hiciera nada, le dije que tenía hijos, que podía ser su madre. Él dudaba entre sacarse el pantalón o escucharme”, recordó.

“Le pregunté por qué hacía esto. Me dijo que no tenía trabajo, que su mamá tenía leucemia. Le ofrecí un café, pan con queso, una gaseosa. Me pidió un cigarrillo. Le pregunté si quería ver algo en Netflix. Le puse una serie y se quedó dormido”.

Mientras el joven descansaba, ella mandó un mensaje en silencio por WhatsApp para pedir ayuda. Luego ideó un plan para hacerlo salir de la casa sin violencia.

“Le dije que la policía no se iba a ir, que lo podía llevar al médico y hacerme pasar como su madre. Lo convencí para que se cambie. Salimos juntos, abrazados, y caminamos una cuadra y media”.

A esa altura, la policía ya patrullaba intensamente la zona. Fue en la intersección de Primero de Mayo y Obispo Gelabert donde los efectivos lo interceptaron y detuvieron.

Según el parte oficial, fue el móvil 11446 el que detectó al sospechoso en Santiago del Estero y 9 de Julio. Durante la requisa, encontraron entre sus pertenencias una notebook robada de la primera casa.

El joven fue trasladado a la comisaría 1ra y quedó a disposición de la Justicia.

“Sentí que me iba a violar”

“Sentí que me iba a violar. Pero también sentí que si lo escuchaba, si le hablaba, podía evitar lo peor”, sostuvo la víctima.

“Me dijo que ya había estado preso, que nadie le da trabajo. Le dije que nunca es tarde para cambiar, que lo que estaba haciendo al no hacerme daño ya era un cambio", contó.