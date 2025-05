Un estudio advirtió que al menos el 60% de los niños y adolescentes alguna vez interactuó con desconocidos en internet

Un informe de la Red Grooming LATAM, basado en datos de 14 países, reveló cifras alarmantes sobre la interacción virtual y otras amenazas ocultas a las que se enfrentan los chicos en las redes sociales.

Hoy 11:19

La Red Grooming LATAM presenta hoy su informe regional en el Congreso de la República de Ciudad de México, un estudio detallado y sin precedentes que revela prácticas de riesgo digital entre niños y adolescentes de América Latina.

El estudio es resultado de la colaboración de las 30 entidades que integran Red Grooming en 15 países de América Latina, se basó en 28.360 encuestas anónimas realizadas entre jóvenes de 9 a 17 años durante 2024 y 2025.

La investigación detectó que 7 de cada 10 jóvenes desconocen el concepto de “grooming” y mostró un escenario que pone a padres, investigadores y docentes en alerta: el 63% de los niños obtiene su primer celular a los 9 años, lo que incrementa la exposición a internet sin supervisión adulta.

Asimismo las entrevistas mostraron que 6 de cada 10 chicos mantuvieron conversaciones con desconocidos en redes sociales o videojuegos, sin percibirlo como un peligro.

Estos datos reflejan un patrón regional preocupante donde los menores interactúan con mayor frecuencia y duración en el ámbito digital, generalmente sin una guía adecuada por parte de adultos.

El abogado Hernán Navarro, director ejecutivo de la ONG Grooming Argentina, explicó a Infobae que el grooming es “una nueva modalidad de violencia sexual sin contacto físico dirigida a niños, niñas y adolescentes a través del entorno digital. Se trata de adultos que contactan a menores por cualquier plataforma digital con el fin de cometer delitos contra su integridad sexual".

Aplicaciones y videojuegos más utilizados

Entre las 10 aplicaciones más mencionadas, WhatsApp, TikTok, YouTube e Instagram encabezaron las preferencias.

Las siguieron Facebook, Snapchat, Roblox, Discord, Messenger y Telegram. En estos entornos, la interacción entre pares suele ampliarse al contacto con personas desconocidas.

En el universo de los videojuegos, sobresalieron Free Fire, Roblox, Minecraft, Call of Duty y FIFA. También aparecieron Among Us, Clash Royale, Fortnite, PUBG y Brawl Stars. La mayoría permite interacción en línea y en tiempo real, lo que expone a quienes juegan al contacto directo con personas fuera de su entorno habitual, según plantearon.

Interacciones con personas desconocidas

“6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han mantenido conversaciones con desconocidos a través de redes sociales y/o juegos online”, revela uno de los ejes del informe.

Y otro hallazgo preocupante, es que el contacto con desconocidos en Internet no se percibe como peligroso, sino como parte de la rutina digital.

Las plataformas promueven interacciones anónimas —a través de recomendaciones, salas públicas o funciones automatizadas—, lo que elimina barreras entre adultos y menores, postula el estudio.

En la mayoría de los casos, este tipo de conversación se da sin la mediación de adultos. De allí que la Red Grooming LATAM insista en la necesidad de incluir herramientas de supervisión, formación emocional y detección de señales en el ámbito familiar y escolar.