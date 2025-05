Cande Tinelli reveló la verdad detrás de su separación de Coti Sorokin, a un año de casarse

Luego de ser vinculada a otro hombre, la cantante rompió el silencio y fue clarísima con los motivos que la llevaron a pedir el divorcio.

Hoy 12:38

Cande Tinelli fue vista con un hombre y los rumores de romance no tardaron en aparecer. Este lunes fue consultada por LAM (América) al respecto y tras negar cualquier tipo de affaire aprovechó para contar lo que todos querían saber: qué fue lo que realmente pasó con Coti Sorokin.

“Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos, nos separamos y cuando volvimos quisimos apostar por todo, quizás de manera muy acelerada. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes", sostuvo, y aclaró que conserva un excelente vínculo con su exmarido.

La hija de Marcelo Tinelli señaló que por ahora no quiere formar pareja, y aclaró que “nunca más” volverá a pasar por el registro civil. “Creo que hoy en día es muy difícil tener una relación. Me parece que, en estos tiempos, es más complicado. Uno está más egoísta, tiene sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Creo que fue un poco de todo. Fue algo apresurado, pero no me arrepiento. Uno aprende de todo”, sentenció.