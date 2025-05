¿Messi o Maradona? Scaloni sorprendió con su respuesta

En una entrevista con el periodista español Siro López para El VAR de Siro, el entrenador de la Selección Argentina no dudó al dar su veredicto.

Hoy 12:56

Lionel Scaloni se metió de lleno en uno de los debates más encendidos del fútbol argentino y mundial: ¿Lionel Messi o Diego Maradona? En una entrevista con el periodista español Siro López para El VAR de Siro, el entrenador de la Selección Argentina no dudó al dar su veredicto: "Me quedo con Leo".

Aunque aclaró que no es necesario comparar a dos figuras que marcaron distintas generaciones, Scaloni fue claro en su preferencia por el rosarino. “Voy con Leo porque lo veo y sé lo que es. Ahora, es inútil compararlos, porque hay que disfrutarlos. Sí estoy convencido de que cualquiera de los dos podría haber jugado en los años 70, 80, 90 y ahora, porque el que es bueno es bueno”, sentenció.

Messi y Maradona, distintos pero iguales en grandeza

El entrenador campeón del mundo también reflexionó sobre las diferencias entre ambos astros: “No todo el mundo es igual. Futbolísticamente, los dos son unos genios. De personalidad son diferentes. Pero, a su manera, son los dos líderes. Leo lo demuestra de otra manera”.

Para graficar su admiración por Messi, Scaloni recordó una escena silenciosa pero determinante en la Copa América 2021, cuando Argentina enfrentó a Colombia: “Tenía un problema muscular, entró al vestuario, el ‘fisio’ lo masajeó y salió a jugar como si no tuviera nada”. Una muestra más del compromiso y temple del capitán.

Entrenar a Messi, según Scaloni

Desde su asunción como DT en 2018, Scaloni construyó un proyecto que devolvió a la Selección al primer plano mundial. Y parte fundamental de ese camino fue su relación con Messi, a quien define como un competidor nato. “Con los ganadores es fácil. Cuando tenés jugadores que tienen la competencia desde los cinco años y lo único que saben es intentar ganar, es fácil. Él lleva en el ADN el ganar. No le gusta perder, ni en los entrenamientos”, explicó.

También dejó en claro que, aunque lo trata como uno más dentro del grupo, sabe que no lo es: “La idea es tratarlo como uno más sabiendo que no es uno más. Tenés el as en la manga”.

Scaloni, una vez más, ratifica que el legado de Messi en la Selección Argentina es tan inmenso como imborrable. Y si alguien lo conoce bien, es quien lo condujo a la cima del mundo.