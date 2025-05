“Nuestra relación no era tóxica”: Daniela Celis habló de su separación con Thiago Medina

La ex Gran Hermano hizo referencia al momento que atraviesa tras su separación del papá de sus hijas.

13/05/2025

Daniela Celis rompió el silencio tras su separación de Thiago Medina y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver con el muchacho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy bien, mi relación con Thiago no era tóxica, con él estamos enamorados, creo que el amor no se termina de un día para el otro y además tenemos dos hijas”, dijo la ex Gran Hermano.

“Tu cuñada dice que se están tomando un tiempo y que en cualquier momento van a volver”, le comentó el cronista y fue entonces cuando expresó: “La verdad es que no lo voy a saber, se lo dejo al tiempo, no podemos estar peleados porque somos padres de dos niñas”.

“¿Te molestan las especulaciones? Se dijo mucho que vos lo dejabas tirado con el tema económico", indagó una movilera de Intrusos y ella remarcó: “Me molestan, se dice muchas cosas, no es más de lo que ya dijimos hasta ahora, quizas más adelante hablemos juntos pero por ahora es todo eso nomas”.