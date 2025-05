Cande Tinelli habló de cómo Guillermina Valdés pasó de su papá a Santiago Maratea

La hija del conductor opinó del romance que protagonizó la ex de su papá con el influencer.

Hoy 00:56

Luego de la sorpresa que despertó la breve historia de amor que tuvo como protagonistas a Guillermina Valdés y Santiago Maratea, Cande Tinelli sorprendió al opinar sobre este tema en el programa de streaming que sale por Bondi TV.

“No puedo juzgar. No quiero opinar de algo que no sé. Que hagan lo que quieran de su vida. Me parece raro”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli, quien tiene a su pequeño Lolo con Guillermina.

“Lo voy a decir bien, pero, de mi viejo a Maratea como que me da rara... Un gusto amplio”, agregó. Y cerró, con un guiño buena onda para la madre de su hermanito: “Banco igual, la re banco”.