Cómo hacer campaña desde el Gobierno, sin decir que se está haciendo campaña

El vocero y candidato porteño, Manuel Adorni, negó que esté haciendo campaña con la gestión del Gobierno. Sin embargo, él mismo hace los anuncios o está presente en actividades del Presidente y de ministros.

Hoy 07:53

Por Walter Schmidt

Para Clarín

- Periodista: Sobre la reducción de aranceles para los celulares importados. ¿Se trata de un anuncio de campaña en la Ciudad?

- Manuel Adorni: Claramente no. Les pedí el primer día que se conoció mi candidatura que no mezclemos esta sala con mi actividad electoral. Si ustedes pretenden que de acá a las elecciones no hable más, no va a pasar.

- Periodista: Llama la atención porque venías dando una conferencia de prensa por semana o cada dos o tres semanas, y justo esta semana previa a las elecciones das una conferencia de prensa todos los días.

Nada es el azar en el mundo libertario. La apuesta fuerte del presidente Javier Milei y su troupe es vencer a Mauricio Macri en la contienda electoral porteña. Y la estrategia, nacionalizar la campaña detrás del vocero presidencial y primer candidato, Manuel Adorni que pelea por el segundo lugar con Silvia Lospennato del PRO.

La mejor manera es poner, toda la actividad posible de la gestión nacional, al servicio del candidato violeta. Pero sin reconocerlo, claro, porque son prácticas de la casta. De ahí las preguntas de la periodista Silvia Mercado a Adorni, en las habituales conferencias de prensa en Casa Rosada, dejando en claro el uso electoral de los anuncios oficiales.

No fue casualidad la presencia de Adorni junto a Karina Milei, ambos parados detrás junto al mástil con la bandera, en el anuncio que Patricia Bullrich hizo el lunes al entregar la lista de 15 mil barras a Estados Unidos para que no les permita asistir al Mundial de Clubes.

Tampoco fue casual lo de la noche del lunes, cuando Adorni acompañó a Milei a la celebración por los 50 años de trayectoria de Roberto Piazza, y ambos aplaudieron a rabiar cuando Mirtha Legrand cerró su breve discurso con un ¡Viva la libertad Carajo!

Mucho menos la foto del portavoz en la red X junto al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, con un enigmático "En breve, gran anuncio. Fin".

Todo está calculado. Fuentes de la Casa Rosada preveían que esta será una semana muy intensa de anuncios del gobierno nacional. Hoy, con la rebaja en celulares y en consolas de videojuegos -que no tendrán el mismo precio que en el exterior sino apenas más económicas en precios argentinos-, una "buena noticia” para los porteños.

Este miércoles continuará con la inflación, que se estima esté por debajo de los 3 puntos y que subrayará el mayor logró de la gestión mileísta. Pero también se espera otro gesto hacia los habitantes de la Ciudad con el anuncio de una reforma migratoria que, dicen, dará que hablar. Más un anuncio en materia económica para el jueves o el viernes.

Nada que no se haya visto en la política de los últimos 40 años.