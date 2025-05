Elizabeth Olsen será una figura clave en el thriller Flesh of the Gods

La actriz interpretará a una figura misteriosa que desestabiliza la vida de una pareja en el Los Ángeles de los años 80.

Hoy 07:59

Elizabeth Olsen se suma al elenco principal de Flesh of the Gods, la próxima película de Panos Cosmatos, donde compartirá pantalla con Kristen Stewart y Oscar Isaac. La producción, aún en búsqueda de distribución en el Marché du Film de Cannes, marca el esperado regreso del cineasta conocido por Mandy y Beyond the Black Rainbow.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Escrita por Andrew Kevin Walker (Seven, Sleepy Hollow), la película es un thriller vampírico ambientado en la ciudad de Los Ángeles durante los años 80. Stewart e Isaac interpretan a una pareja que cada noche deja su lujoso condominio para sumergirse en la escena nocturna de la ciudad. Es entonces cuando conocen a Nameless, el personaje de Olsen, una figura enigmática que los introduce en un mundo hedonista, glamoroso y violento, rodeada de personajes tan seductores como inquietantes.

Elizabeth Olsen

La presencia de Olsen, recientemente vista en La evaluación junto a Alicia Vikander e Himesh Patel, sugiere un papel cargado de ambigüedad y magnetismo. Su personaje parece estar en el centro del conflicto, funcionando como catalizador de la transformación que atraviesan los protagonistas.

Flesh of the Gods es una producción de Hyperobject Industries y Mad Gene Media, con Adam McKay, Betsy Koch, Gena Konstantinakos y el propio Oscar Isaac como productores. Las ventas internacionales están a cargo de WME Independent, CAA Media Finance y XYZ Films, esta última habitual colaboradora de Cosmatos.

Por ahora, no hay novedades sobre Nekrokosm, otro proyecto de Cosmatos anunciado en 2022 con apoyo de A24, que permanece en pausa.