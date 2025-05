“Vamos a tener que decidir si queremos pagar más y mantener fábricas o importar más barato”

Osvaldo Granados reflexionó en su columna para Radio Panorama sobre el rumbo económico del país, las reformas impositivas y las asimetrías salariales entre provincias.

Hoy 08:27

Durante su columna para Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió este miércoles a varios temas clave del escenario económico nacional, planteando interrogantes sobre el modelo de país que se busca construir en el actual contexto de reformas.

“Vamos a tener que decidir entre todos lo que vamos a hacer”, expresó en relación al reciente anuncio del Gobierno sobre la baja de impuestos para productos tecnológicos como celulares, televisores y computadoras. Aunque celebró que la medida reduzca significativamente los precios de importación, advirtió sobre las consecuencias: “El gobernador de Tierra del Fuego ya dijo que lo mandan a la quiebra. Hay que preguntarse si queremos pagar más y mantener la fábrica abierta, o importar y pagar al precio de China. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿Cuál es esencial?”, cuestionó.

Además, aclaró que la baja no se traducirá de manera inmediata en los precios al consumidor. “Si usted cree que va a salir 20% más barato mañana, se equivoca. Las empresas tienen stock y ya pagaron el arancel”, afirmó.

Granados también hizo referencia a las declaraciones del funcionario Federico Sturzenegger sobre la reforma impositiva. Según el periodista, el asesor presidencial reconoció que “todo el mundo quiere ser el primero al que le saquen los impuestos” y mencionó especialmente los sectores rural, financiero y comercial. En ese marco, consideró polémica una propuesta en estudio sobre medicamentos: permitir que, al momento de presentar una receta, las farmacias puedan ofrecer una alternativa más económica con la misma droga, pero de otro laboratorio. “Eso hizo temblar gobiernos, porque los laboratorios son muy fuertes”, advirtió.

Finalmente, el analista se refirió a las profundas asimetrías salariales entre las distintas provincias del país. “Los sueldos en Neuquén no tienen nada que ver con los de Santiago del Estero”, afirmó. Y añadió: “Un minero cobra arriba de los 4 millones de pesos. Lo que cobra un petrolero en Río Negro no tiene que ver con lo que cobra un docente en Jujuy. Las asimetrías van a estar y, me parece a mí, que van a ser inevitables”.