"La ciudad funciona bien pese al contexto, gracias a una gestión ordenada y con mucho diálogo"

Así lo expresó a Radio Panorama el presidente del Concejo Deliberante Humberto Santillán, quien además resaltó la importancia institucional del discurso que brindará la intendenta Norma Fuentes este viernes.

Hoy 13:40

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad Capital, Humberto Santillán, se refirió a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo el viernes 16 de mayo a las 19 horas, en la que la intendenta Norma Fuentes presentará su mensaje anual ante los ediles. En declaraciones a Radio Panorama, Santillán subrayó la importancia de este acto institucional y lo enmarcó en un contexto de grandes desafíos económicos y sociales.

Indicó que el cuerpo deliberativo trabaja a lo largo del año tomando como referencia el mensaje brindado por el Ejecutivo, y que el contacto con el municipio es constante. Consideró clave conocer los lineamientos de gestión previstos para este año, especialmente en un escenario de incertidumbre respecto a los recursos: “No sabemos con certeza cuánto vamos a recibir por coparticipación ni cuál será el nivel de ingresos por recursos propios. Es muy difícil recaudar. Tenemos que agudizar el ingenio para que el municipio siga funcionando y para que todos los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida”.

Señaló además que, al igual que la provincia, el municipio está asumiendo nuevas responsabilidades ante el retiro del Estado nacional. Citó como ejemplo el caso de los medicamentos oncológicos y advirtió que, si bien hay una intención de combatir la inflación, la política económica nacional vigente es de carácter recesivo: “La recesión implica menos producción, menos salario, menos trabajo y menos consumo, lo que también significa menos aporte a los impuestos nacionales como el IVA, que son fundamentales para la coparticipación. Tampoco tenemos certezas sobre si se están transfiriendo los fondos que corresponden o si la Nación está generando deuda con la provincia”.

A pesar de las dificultades, sostuvo que la administración de los recursos ha sido prudente y anticipada, lo que permitió sostener el funcionamiento de la ciudad. Dijo que la situación actual es más compleja que en años anteriores, pero que no se siente con la misma intensidad en Santiago del Estero debido a una gestión ordenada: “Se han tomado los recaudos necesarios. Sabemos que nada es eterno y que el Estado Provincial puede requerir recursos extraordinarios. Estamos sorteando las dificultades con mucho esfuerzo y con una administración que me sorprende y me alegra, tanto por parte del gobernador Gerardo Zamora como en consonancia con la intendenta Norma Fuentes”.

Santillán también hizo referencia al crecimiento urbano y a la presión que esto genera sobre los servicios municipales. Afirmó que el sistema responde adecuadamente, aunque reconoció que hay demoras en la reposición de materiales costosos como luminarias o cables. En ese sentido, describió el fenómeno como una “crisis de crecimiento” en medio de un contexto nacional complicado. Finalmente, destacó el vínculo con las organizaciones intermedias, que según indicó, cumplen un rol central para acompañar la tarea del municipio y atender necesidades sociales concretas.