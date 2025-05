“Vivimos una ausencia perpetua”: los padres de Umma Aguilera pidieron justicia antes del juicio por su crimen

La nena de 9 años fue asesinada a balazos durante un intento de robo a su papá, policía y custodio de Patricia Bullrich. En la antesala del juicio, su familia exige prisión perpetua para los responsables.

Hoy 16:32

A pocos días del inicio del juicio por el crimen de Umma Aguilera, la nena de 9 años asesinada a balazos durante un intento de robo, sus padres hablaron públicamente y exigieron justicia. “Vivimos una ausencia perpetua”, expresó con dolor Eugenia, su mamá.

El hecho ocurrió cuando ladrones intentaron robarle el auto a Eduardo, papá de Umma, que además de ser policía, trabaja como custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La niña fue alcanzada por un disparo y murió en el lugar, en un hecho que conmovió al país.

“Ellos pueden respirar y seguir abrazando a sus familiares. Yo a mi hija no la veo nunca más. Ya no la puedo ver bailar, jugar. Sus amigos, el colegio, el club la lloran, la extrañan. Vamos a vivir una ausencia perpetua y no espero menos que eso para ellos. Pido que se haga justicia y les den perpetua”, expresó su madre.

En los próximos días comenzará el juicio contra tres de los cuatro acusados por el crimen. La familia de Umma espera que la Justicia actúe con firmeza y que se imponga la pena máxima a los implicados.

“Mi hija tenía una vida por delante. No se puede permitir que la maten así y no pase nada. Queremos una condena ejemplar”, sostuvo Eduardo, quien también pidió respeto por el dolor familiar.

El caso generó una fuerte repercusión pública por la edad de la víctima, el contexto del crimen y la impunidad con la que actuaron los atacantes.