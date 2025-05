Carmen Barbieri recibió el alta médica: “Estoy floja, pero bien”

La capocómica fue internada en terapia intensiva tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Aunque aún no hay un diagnóstico claro, aseguró que no fue un infarto y que ya se encuentra en su casa, sin necesidad de medicación.

Hoy 16:36

Tras haber pasado una noche en terapia intensiva, Carmen Barbieri recibió el alta médica y habló con el móvil de Viviana en vivo (eltrece). “Estoy floja, pero bien”, aseguró, llevando tranquilidad a sus seguidores luego de que su salud generara preocupación.

La conductora explicó que sintió dos punzadas fuertes en el pecho, una a las cinco y otra a las nueve de la mañana, y que el dolor incluso se irradiaba hacia la espalda. “No me asusté, pero me preocupé. Para que venga y me internen... Yo no pensé que me iban a internar”, contó.

“Por suerte no fue nada grave, me hicieron millones de estudios y estuve un día y medio internada”, detalló sobre su paso por el sanatorio.

Respecto al diagnóstico, Barbieri comentó con ironía: “Les pregunté a los médicos qué tuve y me dijeron que no podían decirme lo que tuve, pero sí lo que no tuve. No fue un infarto”, subrayó.

Finalmente, destacó que no deberá tomar medicación ni seguir un tratamiento especial. “No me dieron remedios ni nada porque estoy perfecta”, cerró con alivio.