La cartelera de Cine Sunstar se renueva con Destino final: lazos de sangre

La esperada nueva entrega de la franquicia se suma a la grilla de propuestas junto a la animación japonesa Miku no puede cantar.

Hoy 09:40

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con lo mejor del séptimo arte. En este caso, son dos las novedades entre las que podrán optar los cinéfilos santiagueños.

El plato fuerte es Destino final: lazos de sangre, la esperada nueva entrega de la franquicia de terror. Pero además, los fanáticos de la animación japonesa tendrán su propuesta con Miku no puede cantar.

Destino final: lazos de sangre. El capítulo más reciente de la exitosa franquicia de New Line Cinema lleva al público de regreso al comienzo del retorcido sentido de justicia de la Muerte—“Destino Final Lazos de sangre”. Atragantada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie regresa a casa para encontrar a la única persona que podría romper el ciclo y salvar a su familia de la horrible muerte que inevitablemente les espera a todos.