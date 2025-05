Nicolás Ruíz palpita el clásico ante Central Córdoba: “Vamos a sacar el partido adelante”

El delantero dejó en claro que el plantel está enfocado y con ganas de dar el golpe ante el Ferroviario en una nueva edición del duelo santiagueño por la liga local.

Hoy 23:26

Nicolás Ruiz, jugador de Mitre, habló en la previa del esperado clásico frente a Central Córdoba, que se disputará este viernes desde las 15:00, y dejó en claro que el plantel está enfocado y con ganas de dar el golpe ante el Ferroviario en una nueva edición del duelo santiagueño por la Liga local.

“Estamos muy contentos porque queremos jugar un clásico. Nos preparamos bien en la semana pensando en el rival, sabemos cómo juega y que será un partido duro. Tenemos nuestras armas para contrarrestarlo y ojalá el resultado se incline a nuestro favor”, expresó con entusiasmo.

A nivel individual, Ruiz reconoció que aún no pudo marcar, pero confía en que su momento llegará. “En lo personal me siento bien, un poco molesto porque no se me abrió el arco, pero sé que en algún momento va a llegar, no pierdo la fe. Sigo trabajando para mejorar y así llega todo”, afirmó.

Por último, Ruiz valoró el acompañamiento del público y se comprometió a dejar todo en el campo de juego. “Al hincha de Mitre no se le reprocha nada. En la liga local nos bancan porque saben que somos todos chicos y nosotros los bancamos a ellos. Que se queden tranquilos que vamos a sacar el partido adelante y dejaremos todo en la cancha”, cerró el atacante.