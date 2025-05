Juli Poggio confesó su obsesión por Marcos Ginocchio: “Lloraba, estaba muy mal. Fue mi peor momento”

La influencer volvió a hablar sobre el romance que mantuvo con el ganador de Gran Hermano 2022 y confesó que estuvo profundamente enamorada.

El romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fue uno de los grandes misterios de 2022 tras el final de Gran Hermano (Telefe). Pese a que se notaba que había mucha química entre ambos y el público los “shippeaba”, ellos siempre desmintieron el amor, hasta que un día la influencer se cansó y decidió contar que existió un vínculo entre ellos.

Este jueves, la modelo estuvo como invitada en el programa de Olga Sería increíble, donde habló sin tapujos de sus sentimientos por “El Primo” y las locuras que llegó a hacer para gustarle.

“Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, comenzó diciendo.

Luego, contó: “Lloraba, estaba muy mal. Fue mi peor momento”. “Yo estaba con todo lo que significó ese boom de cosas y además cortando un amor no correspondido que, pobrecito, no te culpo, Primo... hoy en día lo puedo ver y decir que yo también me comí toda esa película”.

“Ver todo eso que veían todos y se lo creían, yo también lo vi y fue como que ‘bueno, sí, lo quiero‘”, sumó.

Consultada por las veces que tuvo que mentir sobre su relación, Juli reflexionó: “Eso yo lo hacía para cuidarlo a él hasta que un día dije ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. Lo confirmé cuando terminó, entonces fue como que vivió y murió en el mismo momento”.

Respecto a por qué el salteño insistía en mantener oculto el romance, Poggio dijo: “Es por cómo es él. Él es cero, ¿viste? Entonces yo se lo respeto“.

“Nunca soy de estar atrás de pibes y de él era, por ejemplo, él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”, recordó.

Por último, la ex participante de GH sentenció: “Yo me quedaba para ver si se iba o no conmigo y a veces no pasaba. Todo disponible 24/7, al horario que sea”.