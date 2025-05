Exigencias del poder económico

Se viene el gran perdón del Toto a evasores y mafias diversas: desde personas que tienen dólares no declarados a contrabandistas, coimeros de ambos lados del mostrador, traficantes, etcétera.

Hoy 07:24

Por Juan Carlos Junio

Para Página 12

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

No se trata de un perdón con sentido religioso, sino un indulto tan inmoral como ilegal, con el único propósito de juntar dólares para pagarles a los prestamistas. Pero hay más desvaríos: el presidente, en estado de exaltación de su egolatría, se declaró vencedor de Carlos Marx, proclamando que terminó con la teoría de la explotación capitalista.

La rotunda e inesperada derrota en el Senado del contubernio de la ultraderecha con la derecha conservadora del PRO y radicales pro mileístas; junto a los resabios de “amigables”, desnudó el verdadero propósito del proyecto Ficha Limpia: la eliminación de Cristina de la contienda electoral. La sustancia ideológica de sus mentores es el desprecio a las instituciones, a las leyes y valores en los que se basan las relaciones sociales y cultuales democráticas. La pertinacia del círculo negro del poder, en su afán de proscribir a la ex Presidenta, demuestra la degradación moral de la clase dominante, intoxicada por el veneno de la tentación por usufructuar el saqueo de riquezas que le ofrece su presidente, unido a sus anacrónicos prejuicios ideológicos anti peronistas y anti izquierdistas, ahora recreados en el discurso contra “kirchneristas y zurdos”. Los tacticismos y oportunismos de los partidos y líderes de la derecha, quienes se acusan mutuamente de traicionar sus pactos en la sombra; no pueden ocultar que son marionetas del poder real: la non sancta trinidad del empresariado local y extranjero, los medios hegemónicos y sus políticos. La frustración los exacerbó a punto tal, que varios de los exponentes de la crema del poder hegemónico decidieron salir del confort de sus poltronas y opacidades para manifestar su “indignación ante la integridad relegada”. La AMCHAM decidió primerear expresando “su profunda decepción”, critica “la tolerancia a la impunidad” y advierte que “una argentina competitiva requiere reglas claras para sus inversiones”. La entidad representativa de las grandes corporaciones norteamericanas, presididas por un CEO del JP Morgan, no trepida en exigir que los legisladores y las instituciones se allanen a sus intereses y sentencias. Claro que sus reclamos éticos nunca se dirigen a los latrocinios y corrupciones del mileísmo y el macrismo. Sin embargo, lo esencial del precipitado pronunciamiento empresario es el miedo y el odio a Cristina y a lo que representa. Este CEO, Gómez Minujín, su Cámara de negocios y lobby, guardaron un ominoso silencio cuando se produjo el gravísimo atentado contra la vida de la ex mandataria.

Otros editorialistas, académicos y voceros de las corporaciones económicas, optaron por acompañar el reproche por las torpezas de sus operadores políticos, convocando a la unidad, ya que con los enfrentamientos por espacios de poder y negocios, comprometen su plan más trascendente: “las reformas estructurales”. Asumen que este es el tiempo político para que se realicen, a partir de las cuales se generará un cambio de base de la matriz productiva y la distribución de la riqueza. Las cuitas del poder real no terminan allí, se presentan también en su otro dispositivo estratégico: el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema, quienes con sus ya inocultables disputas mezquinas por el poder interno encubren los negociados de Mauricio Macri y ahora del mileísmo, unido a su pánico a la estigmatización mediática, todo lo cual profundiza su aislamiento de la sociedad, que los coloca en una crisis de legitimidad abrumadora.

En suma, las fuerzas conservadoras de la derecha criolla, cada vez más subordinadas a los intereses estratégicos de Estados Unidos repiten viejas experiencias históricas. Desde la nefasta Ley de Residencia 4144 inspirada por el “bueno” de Miguel Cané, que proscribió a los trabajadores y sindicalistas militantes provenientes de la inmigración, hasta su expulsión del país; como la proscripción a los partidos de izquierda de las primeras décadas del siglo XX, y luego al General Perón y al Partido Justicialista, impidiendo la participación electoral de las mayorías sociales identificadas con esa fuerza. Esas políticas inficionadas por el odio cultural y de clase, conducen a una lógica peligrosa para la democracia y la convivencia ciudadana.

Este cuadro demuestra una vez más, que la democracia moderna no funciona sustentada en un limbo, en una abstracción. Siempre está condicionada y entrelazada con el poder económico, que a su vez, ejerce el control cultural en función de sostener “la estabilidad” de su hegemonía.

Así las cosas, las fuerzas sociales y culturales están compelidas a potenciar su militancia política, y a desplegar sus propios valores, particularmente la idea de una democracia sustentada en una fuerte participación del pueblo en la cosa pública, ejerciendo la defensa de sus derechos. El sufragio es una conquista política trascendente, consecuentemente debe ser ejercida en plenitud como forma de que los sectores populares actúen en funciones gubernamentales. La experiencia histórica demuestra que el derecho al voto debe amalgamarse con el protagonismo del pueblo en las calles y plazas, en las universidades, sindicatos, centros de cultura y organizaciones feministas. La dinámica de la ciudadanía en acción, posibilita la generación de una conciencia colectiva y solidaria superadora del individualismo que fractura y debilita toda perspectiva de lucha en común. La derecha política siempre ha tenido una fuerte pulsión por asfixiar la democracia, ya que va necesitando que se opere la gobernabilidad desde la fuerza que deviene directamente de su poder económico, financiero, mediático y cultural, junto a la coerción y violencia de las fuerzas de seguridad.

El pueblo argentino demanda la creación de un gran bloque político – social que presente una propuesta programática a la ciudadanía, convocando a salir de la desesperanza, propia de las crecientes carencias económicas y de la pérdida de derechos sociales y culturales. Claro que, resulta imprescindible que el programa y la acción política sea amalgamada por la unión de los distintos afluentes e identidades, sin la cual no hay cambio ni triunfo. Los y las principales referentes tienen la responsabilidad de asumir este reto histórico.