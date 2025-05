Franco Colapinto finalizó 13° y 17° en las primera prácticas libres del GP de Imola

El piloto argentino giró por primera vez en pista a bordo del A525 de Alpine y adquirió una valiosa experiencia.

Franco Colapinto completó un viernes positivo en su regreso a la Fórmula 1, al disputar las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Emilia-Romagna con el equipo Alpine. El joven argentino, que giró por primera vez con el A525 en pista, finalizó 17° en la FP1 y 13° en la FP2, mostrando una clara evolución.

En la primera sesión, Colapinto dio 21 vueltas y marcó un tiempo de 1:17.373, quedando a 828 milésimas del líder Oscar Piastri (McLaren), quien dominó la tanda con 1:16.545. Pero en la segunda práctica, el piloto de Pilar mejoró notablemente: giró 28 veces, registró 1:16.044 y terminó 13°, a solo 751 milésimas del australiano, que volvió a liderar con 1:15.293.

También se achicó la distancia con su compañero Pierre Gasly, quien fue tercero en la FP2. Colapinto quedó a poco más de cinco décimas del francés, tras haber estado a casi siete en la FP1. Un avance importante en un contexto de pruebas, donde todos los equipos testearon distintas configuraciones y compuestos.

Además, fue un estreno oficial del A525 para Colapinto en pista, ya que hasta ahora solo lo había manejado en simulador. No cometió errores, se mantuvo consistente y cumplió con el programa técnico del equipo francés.

Durante el receso entre prácticas, el flamante director de Alpine, Flavio Briatore, desmintió rumores sobre un contrato limitado para Colapinto: “He leído que tendrá cinco carreras disponibles, pero no, no hay límite. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”, aseguró en diálogo con Sky Sports.

Lo que viene para Colapinto en Imola

FP3 : sábado, 7:30 (hora Argentina)

: sábado, 7:30 (hora Argentina) Clasificación : sábado, 11:00

: sábado, 11:00 Carrera: domingo, 10:00

El piloto argentino va por más en un fin de semana clave para su futuro en la Fórmula 1.