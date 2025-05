Charlotte Kirk se une a la serie de suspenso "Write To Kill"

La actriz protagonizará una historia oscura sobre ambición, crimen y la lucha interna de un escritor atrapado entre la moral y la supervivencia.

Hoy 08:00

Charlotte Kirk (Duchess) ha firmado para protagonizar la serie Write To Kill, del autor y productor David P. Perlmutter.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia sigue a un escritor aspirante, bloqueado creativamente y agobiado por las deudas, que recibe una oferta de una gran suma de dinero para cometer un crimen atroz.

La sinopsis oficial dice: “Atrapado en las maquinaciones del mundo del hampa y a merced de un jefe mafioso londinense conocido como Mad Dog, ¿aceptará este escritor en ciernes el dinero, cometerá el crimen y dejará atrás su inocencia?”

También están confirmados para el elenco Billy Hayes (Midnight Express), Elena Sanchez (Los Juegos del Hambre), Sean Cronin (Misión Imposible), Rich Graff (Making of the Mob), Amber Doig-Thorne (Winnie The Pooh: Blood and Honey), Brooke Lewis Bellas (Sinatra Club), Vanessa Eichholz (Hellboy), David Kallaway (Blacklist) y Jack Hudson (Accomplice).

Los productores planean rodar en Londres y Nueva York. El piloto fue escrito por David P. Perlmutter y Michael Gorman, de Kat Harvey Films.

Entre los trabajos anteriores de Charlotte Kirk se encuentran Vice (2016), No Panic with a Hint of Hysteria de Tomasz Szafranski, The Depths y Ocean’s 8.